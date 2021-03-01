DEAŞ’lılar 7 yaşındaki çocuğu savaş ganimeti olarak 500 Dolar’a almışlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nın birlikte düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumlularından olduğu tespit edilen S.A.H.O. ile birlikte 3 kişi gözaltına alınmıştı. İstihbaratın yaptığı çalışmada şüpheli S.A.H.O'nun yanında savaş ganimeti olarak 7 yaşında bir Ezidi kız çocuğunu da getirdiği tespit edildi. Şüphelinin kaldığı evde yapılan aramada bulunan çocuk kurtarılarak Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

500 DOLAR KARŞILIĞINDA ALMIŞLAR



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen 3 şüpheliden S.A.H.O, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. S.A.H.O, savcılık ifadesinde, kaldığı evde bulunun Ezidi çocuğun, abisi tarafından savaş ganimeti olarak 500 Dolar karşılığında alındığını, ağabeyinin hava saldırısında ölmesiyle çocuğun kendisine kaldığını söyledi. Örgütsel suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Türkiye'ye çocukla birlikte gelmediklerini, çocuğu bir ay önce Ankara'da bulunan ailesinin yanına gönderdiğini iddia etti.