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’un kademeli normalleşmesi tartışıldı

Valisi , İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. ve sağlık idarecileriyle İstanbul'daki kademeli sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 1.3.2021 16:58 ABONE OL
İstanbul’un kademeli normalleşmesi tartışıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecileriyle İstanbul'daki kademeli normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecilerimizle İstanbulumuzdaki kademeli normalleşme sürecimize dair değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi. Vali Yerlikaya toplantıya ilişkin fotoğrafları da yine sosyal medya hesabından paylaştı.

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İstanbul’un kademeli normalleşmesi tartışıldı
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