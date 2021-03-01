KADEM, pandemi sürecinde kadını konuşacak

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi'ni "Pandemi sürecinde kadın" temasına ayırdı. Çevrimiçi bir şekilde gerçekleştirilecek kongredeki panellerde "Pandemi ve İş- Yaşam Dengesi", "Pandemi, Edebiyat, Sanat", "Pandemi ve Ruh Sağlığı", "Pandemi, Tarih, Din", Pandemi ve Çalışma Hayatı", Pandemi ve Mülteciler", Pandemi ve Medya" ve "Pandemi'nin Sosyolojisi" konuları konuşulacak.

FARKLI AÇILARDAN PANDEMİ SÜRECİNDE KADIN TARTIŞILACAK

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun kongre açılışını yapacağı programda Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Sağlık Bakanı Dr. Fahretin Koca'da yer alacak. A ve B salonlarındaki sekiz farklı panelde, farklı açılardan pandemi sürecinde kadın teması alanında uzman isimler tarafından tartışılacak.



4 Mart 2021 saat 09.00'da başlayacak olan kongre 17.40'a kadar sürecek. Kongreye online (çevrimiçi) katılım için KADEM'in internet sitesi kadem.org.tr'den katılım sağlanabilecek.