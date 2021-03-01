Kalpten gülümsetenler! Koronavirüsün panzehiri ‘sevgi doktorları’ iş başında

Dünyayı pençesi altına alan koronavirüs salgını, yüz yüze görüşmeyi, sarılmanın sıcaklığını, kahkaha dolu anları da elimizden aldı. Ama en çok da aylarca, yıllarca evleri hastane olan çocukların hayallerini, gülümsemesini çaldı. Haftanın her günü farklı bir hastanede çocukları ziyaret edip, onların kalbine dokunan sevgi doktorlarını ise koronavirüs bile durdurmadı.

Aylarca belki de yıllarca evleri hastane olan çocukların gülen yüzü sevgi doktorları belki çocukların ellerini tutamadı ama kalplerine dokundu. Hastanelere fiziksel ziyarette bulanamasalar da videolarla çocuklarına şen kahkahalarını ulaştırıp, onlarla 'kahkaha doktorluğu ' yaptı. Salgın günlerinde miniklerin karşısına belki hastane koridorlarlarında bir palyaço, bir prenses ya da kaptan olarak çıkmadılar. Ama sevgi doktorları sanal ortamdan onları şen kahkahalarla hastane duvarlarını aşarak, hayal dünyasına yolculuklara çıkardı. Ve koronavirüse inat onları kalpten gülümseterek, kahkaha doktorluğu ile çocukların dünyasına sihir katmayı başardı.

BİR PALYAÇONUN KALBİNDEN HASTALIĞINI UNUTUYOR

İsviçre merkezli Theodora Çocuk Hizmetleri Derneği, Türkiye'de sevgi doktorları olarak tanınıyor. Dernek, 23 yıldır Türkiye'de hastanede tedavileri süren çocukların ömrüne gülücük katıyor. Her yıl İstanbul ve Ankara'da 9 hastanede 26 bin çocuğu düzenli olarak ziyaret eden, minik hastalara neşe, mutluluk ve kahkaha armağan eden sevgi doktorlarını koronavirüs salgını bile durdurmadı. Sevgi doktorları, salgının başladığı 13 Mart'tan bu yana fiziksel ziyaretler yapamasa da video ziyaretleri ile çocukları yalnız bırakmadı. Çocuklar bu videolar sayesinde kimi gün bir palyaçonun kalbinden kimi gün bir sihirbazın illüzyonunda hastalığını unutuyor. Sevgi doktorlarının ise reçetesi 'sevgi ve kahkaha'.

PATCH ADAMS FİLMİ GİBİ

Sevgi doktorları Patch Adams filmini anımsatıyor. Gülmenin en iyi ilaç olduğuna inanan bir tıp öğrencinin hikayesini anlatan Patch Adams filminde Robin Williams, kocaman kırmızı burnuyla hasta çocukları güldürüyor. İşte sevgi doktorları da böyle. Ama Sevgi doktoru olmak kolay değil. Her şeyden önce güler yüzlü olmak şart. Çoğu konservatuvar eğitimli. Uluslarası bir jürinin karşısında yeteneklerini sergileyen adaylar, zorlu bir sınavı geçip sevgi doktoru olmaya hak kazanıyor. Bununla da kalmayıp, 1.5 yıl boyunca medikal yönden hijyen, hastalıklar ve davranışsal olarak eğitim alırken, diğer taraftan sihirbazlık, ilizyon, kukla oynatma konusunda uzmanlaşıyorlar. Dernek çatısı altında 10 sevgi doktoru görev yapıyor.

KAHKAHA ARKADAŞIM

Sevgi doktorları salgın günlerinde minik hastaların kahkahalarının hastane odalarını renklendirmeye devam etmesi ve daha çok çocuğun yüzüne gülücük kondurmak için herkesi 'Kahkaha Arkadaşı' olmaya da davet ediyor. Bağışçılar, dilediği miktarda bağışla hastanede uzun dönem tedavi gören bir çocuğun gülüşüne eşlik edebiliyor. Ve böylece çocukların kahkahaları hastane duvarlarını aşarak, hayal dünyasına yolculuklara çıkabiliyor.

KAHKAHA DOKTORU GİBİLER

Sevgi doktorlar salgın döneminde kahkaha doktoru gibi çalışıyor. İşte onların anlattıkları:

Dr. Kaptan (Murat Anıl Soykök) : 9 senedir sevgi doktoruyum. Tiyatro ve sinema oyuncusuyum aslında. Hastanede odalarında çocuklara sihirli bir dünyanın kapılarını aralamak. Onların kalplerine sevgi tohumları ekmek bambaşka bir dünya. Salgın dönemi bizi yanyana ortamdan dijital ortama taşıdı. Ama şöyle bir şey var. Bir yazar nasıl yazdığı romanla bir insanı bambaşka bir dünyaya götürübiliyorsa, biz de sevgi doktoru olarak hazırladığımız videolarla çocukları hastaneden uzaklaştırıp, bambaşka bir dünyaya götürebiliyoruz. Yeter ki onlarların kalbine dokunalım.

SEVGİNİN TİTREŞİMİ BİZİ YAKINLAŞTIRIYOR

Dr. Bebiş (Yasemin Osman ) : 23 yıldır çocukların kalbine dokunuyorum. İngiltere'de eğitimimi aldım. Hala da eğitimlerimiz sürüyor. Onların Dr. Bebişiyim. Koronavirüs salgını bile bizi sevgi doktorluğundan uzaklaştırmadı. Belki mesafeler araya girdi ama biz çektiğimiz videolarla çocuklara ulaşmaya devam ettik. İlk zamanlar yüz yüze görüşemeyince üzüldüm. Her gün hastaneye gidip, çocukları bambaşka bir dünyaya götürmenin mutluluğunu yaşarken, salgın bizi durdurdu. Ama sevginin titreşimi o kadar yüksek ki araya mesafe girse bile bizi kalpte birleştiriyor. Videolardan da olsa onların gülümsemesi bizim için her şeye değer. Yeter ki onlar gülümsesin.