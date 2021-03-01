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Haberler Gündem Haberleri 1 Mart koronavirüs tablosu duyuruldu! 1 Mart korona tablosu ve bugünkü corona virüsü vaka sayısı verileri
Giriş Tarihi: 2.3.2021 02:18 Son Güncelleme: 17.3.2021 02:31

duyuruldu! ve bugünkü corona virüsü vaka sayısı verileri

1 Mart koronavirüs tablosu duyuruldu! 1 Mart korona tablosu ve bugünkü corona virüsü vaka sayısı verileri

Küresel anlamda salgın oluşturmasının ardından ’de 11 Mart tarihinde ilk vakası teşhis edilen salgına ilişkin verileri, resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını öğrenmek isteyenler ise açıklandı mı sorusu üzerinde yoğun araştırmalarına devam ediyor. Merak edilen son dakika bugünkü vaka sayısı bilgileri ve diğer tüm detaylar…

Ülkemizde 11Mart 2020 tarihinden bu yana etkilerini sürdüren kovid-19 salgınına ilişkin "corona virüsü son dakika" başlığı altında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Salgına ilişkin ilk vakadan bu yana günlük son durum tablosu yayımlayan Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde son dakika bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı bilgileri "1 Mart koronavirüs tablosu" ile kamuoyuna duyuruluyor. Öte yandan Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamlarına erişmek isteyenler 1 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA! 1 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan 1 Mart korona tablosu ve Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;

1 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 891
  • HASTA SAYISI: 645
  • VEFAT SAYISI: 69
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 947

İşte son 5 günün korona tabloları ve salgının günlük seyri...


28 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 424
  • HASTA SAYISI: 610
  • VEFAT SAYISI: 66
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 511

27 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 193
  • HASTA SAYISI: 621
  • VEFAT SAYISI: 71
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 938



26 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 205
  • HASTA SAYISI: 649
  • VEFAT SAYISI: 74
  • İYİLEŞEN SAYISI: 10 bin 282



25 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 572
  • HASTA SAYISI: 658
  • VEFAT SAYISI: 73
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 210

24 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 561
  • HASTA SAYISI: 660
  • VEFAT SAYISI: 72
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 297

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (20-26 ŞUBAT)

İllere göre haftalık (20-26 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide

  • İstanbul'da 89,90
  • Ankara'da 39,84
  • İzmir'de 53,42 oldu.
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1 Mart koronavirüs tablosu duyuruldu! 1 Mart korona tablosu ve bugünkü corona virüsü vaka sayısı verileri
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