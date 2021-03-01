Son dakika: Kabine yeni kararlar için toplandı! Kafeler, restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de bir araya geldi. Kritik toplantıda normalleşme takvimi masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun önerilerini sunum şeklinde aktaracak. Toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?' sorularına ulusa sesleniş konuşması ile yanıt verecek.
KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında ele alınacak en önemli konulardan biri uzun süredir koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafe ve restoranların açılışı için izlenecek yol olacak. Restoran, kafe, kıraathane, lokanta gibi sektör işletmelerine uygulanan kısıtlamalarda esnetilmeye gidilmesi bekleniyor. Belli kontenjanlar ile kafe ve restoranların açılması planlanıyor.
Kabine toplantısında restoran ve kafelere müşteri listesi tutma zorunluluğu getirilmesinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kabine de üzerinde en fazla durulacak konulardan biri de okulların yüz yüze eğitime geçiş takvimi olacak. 1 Mart itibarıyla 8 ve 12'nci sınıfların okula dönüşü planlanırken, Kabine toplantısında alınacak kararlar nedeniyle 1 günlük ertelemeye gidildi. Okulların durumuna bu akşam Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerileri çerçevesinde karar verilecek. Yüz yüze eğitim için riskli illerde özel bir formül de getirilebileceği belirtiliyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınacak karar milyonlarca insanın en merak ettiği konu olarak öne çıkıyor. Kabine toplantısında Bilim Kurulu'nun önerileri, illerdeki vaka tablosu, mutasyonlu virüs yayılımı göz önüne alınarak adım atılacak. Vaka riski az illerde sokak kısıtlamalarının esnetilmesi ve kaldırılması yönünde karar alınabileceği belirtiliyor.
BAKAN FAHRETTİN KOCA DUYURMUŞTU; İŞTE NORMALLEŞME KATEGORİLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini aktarmıştı. O kriterler şöyle olacak:
İşte belirlenen renk kodları;
Düşük kademeler
DÜŞÜK KOVİD RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller
ORTA KOVİD RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller
Yüksek kademeler;
YÜKSEK KOVİD RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller
ÇOK YÜKSEK KOVİD RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.
BAŞKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kritik toplantı sonrası kameralar karşısına geçecek. Erdoğan ele alınan konular ve konuşulanları paylaşacak, son olarak Kabine'de alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin kararları duyuracak. Kararlar İçişleri genelgeleri sonrası yürürlüğe girecek.