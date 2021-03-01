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Ülkemizde etkili olan nedeniyle alınan tedbir ve önlemler uygulanmaya devam edilirken başkanlığında bugün yapılan kabine (bakanlar) kurulu toplantısı sonrasında İllerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığı duyuruldu. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde normalleşme adımları kapsamında yasakların kaldırılması ve gevşetilmesi gündeme geldi. Bu kapsamda , , hangi risk grubunda - hangi renk kodları? gibi sorularla araştırmalar yoğunlaştı.

Giriş Tarihi: 1.3.2021 21:30 Son Güncelleme: 1.3.2021 21:30 ABONE OL
Zonguldak, Elazığ, Kütahya hangi risk grubunda? Zonguldak, Elazığ ve Kütahya hangi renk kodları?

Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından alınan yeni kararlar duyuruldu. İllerin İllerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığının açıklanması sonrasında Bursa, Antalya, İzmir illerinde yaşayanlar Zonguldak, Elazığ, Kütahya hangi risk grubunda - hangi renk kodları? sorularına yanıt aramaya başladı.

ZONGULDAK, ELAZIĞ, KÜTAHYA HANGİ RİSK GRUBUNDA - HANGİ RENK KODLARI?

Zonguldak, Elazığ, Kütahya hangi risk grubu ve renk kodları detayları şu şekilde…



Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye corona virüsü risk haritasına göre,

  • ZONGULDAK - TURUNCU - Yüksek riskli
  • ELAZIĞ - SARI - Orta riskli
  • KÜTAHYA - TURUNCU - Yüksek riskli

olarak açıklandı...

RİSK KATEGORİLERİ VE RENK KODLARI

  • Düşük riskli (mavi)
  • Orta riskli (sarı)
  • Yüksek riskli (turuncu)
  • Çok yüksek riskli (kırmızı)

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme kararları şöyle;

  • Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
  • Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma yasağı sürecek.
  • İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
  • Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.
  • Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.
  • Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.
  • Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.
  • Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.
  • Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.
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Zonguldak, Elazığ, Kütahya hangi risk grubunda? Zonguldak, Elazığ ve Kütahya hangi renk kodları?
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