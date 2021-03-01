Zonguldak, Elazığ, Kütahya hangi risk grubunda? Zonguldak, Elazığ ve Kütahya hangi renk kodları?

Bugün Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından alınan yeni kararlar duyuruldu. İllerin İllerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığının açıklanması sonrasında Bursa, Antalya, İzmir illerinde yaşayanlar Zonguldak, Elazığ, Kütahya hangi risk grubunda - hangi renk kodları? sorularına yanıt aramaya başladı.

ZONGULDAK, ELAZIĞ, KÜTAHYA HANGİ RİSK GRUBUNDA - HANGİ RENK KODLARI?

Zonguldak, Elazığ, Kütahya hangi risk grubu ve renk kodları detayları şu şekilde…