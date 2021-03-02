2 bin cep telefonunu ormanda yaktılar

Kayseri'nin İncesu İlçesi Kızılören Mahallesi'nde ormanlık alanda hafta sonu doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, çeşitli marka ve modellerde 2 binden fazla yanmış cep telefonu buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma bölgeyi kordon altına alarak çalışma başlattı.Bir kısmı toprağa gömülü olan ve çoğunluğu ise geniş bir alana yayılmış halde bulunan cep telefonları, olay yeri inceleme ekipleri tarafından tek tek toplandı. Cep telefonlarından hasar durumu az olanlar ayrıştırılarak delil poşetlerine konuldu. Cep telefonları terör savcısının talimatıyla kriminal inceleme yapılmak üzere karakola götürüldü. Elektronik devreleri ya da İMEİ numaraları silinmeyen cep telefonlarının kimlere ait olduğu belirlenecek. Devreleri yanmayan cep telefonlarının çalıştırılması halinde ise örgüt içi yazışmalara ulaşılabilecek.Ormanlık alanda yakılan cep telefonlarının 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 1 ay sonra yakıldığını belirten görgü tanığı Ö.D, "Cep telefonlarını Kayseri plakalı Audi marka bir araçla ormanlık alana getirip yaktılar. Ben cep telefonlarının yakıldığını gördüm. Cep telefonları 4 adet gübre torbası ile getirilmişti. Yakanlar birkaç kişiydi" dedi.