Bayrağı çöpe attılar

Antalya'nın Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde çöpe atılan Türk Bayrağı'na vatandaşlar tepki gösterdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Abdurrahman Ulusoy adlı vatandaş çöp konteynırları içinde Kumluce Belediyesi flamalarının da bulunduğu bağlı bulunduğu aynı ipte Türk bayraklarının çöpe atıldığını gördü. Durumu jandarmaya bildirerek bayrağı çöpten çıkardı. İhbarın ardından güvenlik güçleri olay yerine geldi.

KİMİN ATTIĞI TESPİT EDİLEMEDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri çöpe atılan belediye flamaları ve bayraklarının Kumluca Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl "Denizcilik Bayramı" etkinlikleri dolayısı ile tekne sahiplerine takmaları için verildiği ortaya çıktı.

Ancak bayrağı çöpe atanlar tespit edilemedi. Bayrağın çöpe atılmasına tepki gösteren vatandaşlar ise, "Bu terbiyesizliğe neden olanlar bulunup gerekli yasal ceza verilsin. Belediye tekne sahiplerine verdiği bayrağı niçin geri toplamıyor. Buda büyük sorumsuzluk" diye konuştular. Kumluca Cumhuriyet başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.