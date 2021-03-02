İstanbul Bahçelievler'de bir kişi sabah saatlerinde cami tuvaletinde ölü bulundu. Durumu fark eden mahalle esnafı polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler'e bağlı Çobançeşme Mahallesi Adnan Toros Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre

ihtiyaçlarını gidermek için cami tuvaletine giren mahalle esnafı Abidin Ertekin (47) isimli adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun ihbar edilmesiyle olay yerine gelen polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP'A KALDIRILDI



Sifona bağladığı ip ile intihar etmiş olabileceği değerlendirilen Ertekin'in cansız bedeni, incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi