FETÖ davasında karar duruşması 7 Nisan'da yapılacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanıklı davada 7 Nisan'da hüküm verilecek.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 497 sanığın yargılandığı davada, sanıkların son sözlerinin alınması tamamlandı.

KARAR DURUŞMASI 7 NİSAN'DA



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde yargılanan sanıklar son sözlerinde suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundular. Son sözlerin ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek karar duruşması için 7 Nisan'a gün verdi.