FETÖ üyesi doktor teğmenden bomba itiraf! Akın Öztürk'te yüzde 80 görme kaybı varmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında askeri sağlık yapılanmasında yer alan ve ihraç edilen eski teğmen göz doktoru itirafçı oldu. Eski orgeneral Akın Öztürk'ün yüzde 80 görme kaybı olduğu ve 'Benim uçmam gerek' diyerek FETÖ'cü doktorlardan uçuşa elverişli raporu aldığı ortaya çıktı. Askerlerin göz muayeneleri kendisinin de aralarında bulunduğu ekip tarafından yapıldığını belirten itirafçı eski teğmen, Akın Öztürk'ün raporuna zorla imzasının attırıldığını kaydetti.

'ÇOCUKLAR BENİM UÇMAM LAZIM'



15 Temmuz hain darbe girişimini yöneten 'sözde yurt konseyi' üyesi dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı orgeneral Akın Öztürk'ün göz muayenesine geldiğinde bir gözünün yüzde 40 gördüğünü dile getiren itirafçı eski teğmen bu durumun uçuş engeli teşkil ettiğini söyledi. İtirafçı eski teğmen ifadesinde "2014 ve 2015 yıllarında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk rutin yıllık uçuş muayenesine Etimesgut Hava Hastanesi'ne geldi. 2014 yılında hastaneye geldiğinde başhekim albay E.K, beni odadan çıkararak Akın Öztürk'ü muayene eden Ö.F.Ş. albayın muayene odasına götürdü. Uzaktan muayeneyi takip ettiğimde Akın Öztürk'ün bir gözünün yüzde 40 gördüğünü öğrendim. Bu durum uçuş için engel teşkil ediyordu ancak buna rağmen sağlam raporu verildi. Öztürk 'Çocuklar bir gözümün az gördüğünü biliyorum ancak benim uçmam gerek ve bu uçuşların birçoğunu zaten iki kişi yapıyoruz' dedi ve göz muayene odasından çıkarak hastanenin diğer branşlarına muayene olmaya gitti" dedi.



AKIN ÖZTÜRK'ÜN GÖRME KAYBI YÜZDE 80'E ÇIKMIŞ



Bir süre sonra yeniden muayeneye gelen Akın Öztürk'ün görme kaybının yüzde 80'e çıktığını kaydeden itirafçı eski teğmen FETÖ'cü doktorların hazırladığı uçuşa elverişli raporlarına zorla kaşe ve imza attırıldığını söyledi. Doktor Teğmen, Öztürk'e hazırlanan raporları anlatarak, "Kontrolden sonra uçuş muayene kartı albay Ö.F.Ş.'ye geldi. O da tanı olarak görme tam yazdı. Ama uçuş muayene kartını imzalayıp kaşelemedi. Hemşireye seslenerek benim kaşemi istedi. Kendisine 'Ben muayene etmedim abi ben imzalamam' dedim. Kendisi de bana 'Bu kağıdı bir kişi imzalayacak en çömez sensin sen imzalayacaksın' diyerek uçuş muayene kartına benim kaşemi basıp bana zorla imzalattı. Öztürk'ün gözündeki görme kaybı yüzde 80'e yükselmişti. Aynı şekilde muayeneyi Ö.F.Ş. albay yaptı ve benim kaşemi vurup imzalattı" dedi.