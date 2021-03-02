Hakkari'de hayat normalleşmeye başladı

Hakkari genelinde bulunan okullar açılırken lokanta, kafeler yüzde elli oranında müşteri kabul etmeye başladı.

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık pandemi süresinde vatandaşların göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı bütün vatandaşlara teşekkür etti. Akbıyık, bundan sonraki kontrolü normalleşme süresince tedbirleri elden bırakmayarak aynı hassasiyeti göstereceklerine dikkat çekti. Hakkari'de kafe işletmecisi Mustafa Yıldız, "Uzun bir süre sonra yeniden hayatın normalleşmesi bizleri esnaflar sevindirdi. Çok zorlu süreçler geçirdik. İnşallah elbirliğiyle işimize sarılarak bu kötü günleri geride bırakacağız" ifadelerini kullandı.

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler sabah saat 07.00 itibarıyla kapılarını yeniden açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ayrıntılarını açıkladığı yeni "kontrollü normalleşme" dönemi Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde başladı. İlçede birçok esnaf sabahın erken saatinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaptı. İşletmelerini yüzde 50 kapasiteye göre düzenleyen esnaf uzun bir aranın ardından hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

Sabahın erken saatlerinde işletmesini açan Fatih Dursun isimli esnaf," Kontrollü normalleşme süreci kapsamında sabah erkenden dükkânımızı açtık. Gerekli tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu müjdeyi bekliyorduk, çünkü ilimiz vaka sayısında birinci sıradaydı. Bir yıla aşkın çalışamadık, herkese hayırlı uğurlu olsun. Daha da sağlıklı günler için tedbirleri elden bırakmayalım" dedi.