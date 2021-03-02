İstanbul’un barajlarında ne kadar su var? İşte 2 Mart 2021 baraj doluluk oranları

İstanbul'un barajlarında en düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana 3 ay geçti. Yaklaşık 90 gündür barajlardaki su seviyesinde artış devam ediyor. Genel doluluk oranı yüzde 57.23'e ulaştı.

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre 16 Şubat'ta 47.82 olan baraj doluluk oranı son 15 gün içerisinde yüzde 9.41'lik artış gösterdi.

Her bir barajdaki doluluk oranı bugün itibarıyla; Alibey 58.55, Büyükçekmece 58.59, Darlık 64.91, Elmalı 65.35, Istrancalar 68.76, Kazandere 61.42, Ömerli 68.95, Pabuçdere 40.69, Sazlıdere 30.41, Terkos 52.87 olarak kaydedildi.