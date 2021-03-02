Kırşehir’de mutant virüs alarmı

Kırşehir merkez Yenice Mahallesinde iki apartmanda oturan vatandaşlarda mutasyonlu koronavirüse rastlandı. Kırşehir Valiliği kararıyla iki apartman karantinaya alındı.

AÇIKLAMA YAPILDI



Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "02 Mart 2021 tarihinde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, ilimiz Yenice Mahallesinde bulunan iki apartmanda ikamet eden bazı vatandaşlarımızın yapılan kontrollerinde Mutant Covid-19 vakasına rastlanılması ve bu vatandaşlarla temaslı şahısların bulunması nedeniyle, salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla, bahse konu apartmanlarda karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.