Sabah Gazetesi Yazarı Sait Gürsoy'dan velilere flaş maske uyarısı! O tehlikeye dikkat çekti

Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı Sait Gürsoy, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında, yüz yüze eğitimin başlaması sonrası velilere dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
RENKLİ MASKELERDEKİ TEHLİKEYİ AÇIKLADI
Anaokulu ve İlkokul öğrencilerinin maske kullanımı noktasında doktorlar ve psikologlar ile görüştüğünü belirten Sait Gürsoy, çocukların renkli maske kullanmaması gerektiğini ifade etti. Çocukların birbirlerinde gördükleri maskeleri değiş tokuş yaparak denediklerini belirten Gürsoy, bu olayın salgının yaygınlaşmasını hızlandırdığını ifade etti.
Yüz yüze eğitimin başlaması sonrası velilere flaş uyarı! Renkli maskelerdeki o tehlikeyi duyurdu… | Video
BAKAN ZİYA SELÇUK'UN DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI
RENK KODLARINA GÖRE İLLER
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...
ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...
YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli.