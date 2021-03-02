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Yazarı 'dan velilere flaş uyarısı! O tehlikeye dikkat çekti

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Eğitim Yazarı , yüz yüze eğitimin başlamasının ardından velilere flaş bir uyarıda bulundu. Doktorlar ve psikologlar ile görüştüğünü belirten Sait Gürsoy, çocukların renkli kullanmaması gerektiğini belirterek, bu durumun salgının yaygınlaşmasını hızlandırdığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 2.3.2021 23:50 Son Güncelleme: 3.3.2021 00:52 ABONE OL
Sabah Gazetesi Yazarı Sait Gürsoy'dan velilere flaş maske uyarısı! O tehlikeye dikkat çekti

Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı Sait Gürsoy, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında, yüz yüze eğitimin başlaması sonrası velilere dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

RENKLİ MASKELERDEKİ TEHLİKEYİ AÇIKLADI

Anaokulu ve İlkokul öğrencilerinin maske kullanımı noktasında doktorlar ve psikologlar ile görüştüğünü belirten Sait Gürsoy, çocukların renkli maske kullanmaması gerektiğini ifade etti. Çocukların birbirlerinde gördükleri maskeleri değiş tokuş yaparak denediklerini belirten Gürsoy, bu olayın salgının yaygınlaşmasını hızlandırdığını ifade etti.

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RENK KODLARINA GÖRE İLLER

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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Sabah Gazetesi Yazarı Sait Gürsoy'dan velilere flaş maske uyarısı! O tehlikeye dikkat çekti
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