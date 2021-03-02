Sabah Gazetesi Yazarı Sait Gürsoy'dan velilere flaş maske uyarısı! O tehlikeye dikkat çekti

Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı Sait Gürsoy, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında, yüz yüze eğitimin başlaması sonrası velilere dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

RENKLİ MASKELERDEKİ TEHLİKEYİ AÇIKLADI

Anaokulu ve İlkokul öğrencilerinin maske kullanımı noktasında doktorlar ve psikologlar ile görüştüğünü belirten Sait Gürsoy, çocukların renkli maske kullanmaması gerektiğini ifade etti. Çocukların birbirlerinde gördükleri maskeleri değiş tokuş yaparak denediklerini belirten Gürsoy, bu olayın salgının yaygınlaşmasını hızlandırdığını ifade etti.

Yüz yüze eğitimin başlaması sonrası velilere flaş uyarı! Renkli maskelerdeki o tehlikeyi duyurdu… | Video

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DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

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