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SON DAKİKA HABERİ: 'den kritik açıklama! Mutasyona uğrayan virüs endişelendiriyor

Son dakika haberi: Dünya çapında ilk onaylanan aşısını geliştiren şirketinin kurucusu bilim insanı corona virüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aşı çalışmalarında gelinen son noktayı ve salgınla mücadeleyi değerlendiren Şahin; “İlk endişemiz, 'de ortaya çıkan ve daha hızla yayılan yeni tür gibi virüsün mutasyona uğraması. Bu gerçek bir endişe” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 2.3.2021 21:39 Son Güncelleme: 2.3.2021 21:42 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Uğur Şahin'den kritik açıklama! Mutasyona uğrayan virüs endişelendiriyor

Dünya çapında koronavirüse karşı onaylanan her yeni aşı virüsün mutasyona uğramış türleriyle mücadele için umutları artırıyor. Peki çalışmalarda son durum ne? CNN International sorunun yanıtı için, dünya çapında ilk onaylanan koronavirüs aşısını geliştiren Almanya merkezli ilaç firması Biontech'in kurucusu bilim insanı Uğur Şahin ile konuştu.

Sizce tek doz stratejisi ile en kısa sürede herkesi aşılamak ne kadar mümkün? ya da en azından birinci doz ile ikinci doz arasındaki süreyi esnetmek? Bu mümkün mü?"

"Eh işte... Öncelikle aşılama kampanyalarının en hızlı şekilde ilerlemesi çok önemli ve bunun için ilk strateji, ikinci doz için aşı saklamamak olmalı. Dolabımızda aşı kalmamalı, bütün aşıların kullanıldığından emin olmalıyız. "

YETİŞKİNLERDEN SONRA ÇOCUKLARDA DA DENEMELER BAŞLADI
"12-15 yaş arasındaki çocukları aşıladık. şimdi 5-11 yaş aralığındaki çocuklar üzerinde denemelere başlayacağız. ve yine bu yıl 5 yaş altı çocuklarda denemeler yapacağız. bu çok önemli. okulların açılmasını da destekleyecek."

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SON DAKİKA HABERİ: Uğur Şahin'den kritik açıklama! Mutasyona uğrayan virüs endişelendiriyor
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