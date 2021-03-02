Son dakika | İşte milat olacak yeni anayasa yolunda kritik maddeler

Yeni anayasa yolunda son dakika gelişmesi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021'i ekonomi, yargı, insan hakları ve demokrasi alanında atılacak adımlar için reform yılı ilan etmişti. Bu kapsamda ilk adım bugün atılacak. Erdoğan, 11 ilke ve 9 amaçtan oluşan, "özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye" vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı kamuoyu ile paylaşacak.

Ayrıca birkaç hafta birkaç hafta içinde de ekonomik reform paketi ile ilgili son dakika detayları kamuoyuna açıklanacak. İşte yeni anayasa yolunda kritik bilgi ve son dakika gelişmeleri;