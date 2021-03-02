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: Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı! kalktı mı? Toplantı sonrası kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?

haberine göre; milyonların merakla beklediği Bakanlar Kurulu sona erdi. Tüm bakanların katıldığı toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik etti. Kritik toplantı üç saat sürdü ve dakikalar önce sona erdi. Kritik toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslenerek, ' başlayacak mı? Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Hafta içi ve hafta sonu kalkacak mı?' sorularının yanıtlarını verecek. Başkan Erdoğan, kritik toplantının ardından ulusa sesleniyor.

Giriş Tarihi: 2.3.2021 07:12 Son Güncelleme: 2.3.2021 07:13 ABONE OL
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Toplantı sonrası kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de bir araya geldi. Kritik toplantıda normalleşme takvimi masaya yatırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun önerilerini sunum şeklinde aktardı. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?' sorularına ulusa sesleniş konuşması ile yanıt verecek. 3.5 saat süren toplantı dakikalar önce sona erdi.

Başkan Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merak ettiği soruları yanıtladı. Peki okullar yüz yüze eğitime geçecek mi? Kafe ve restoranlar açılıyor mu? Sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

İŞTE DETAYLAR:

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Kafe, restoran, kıraathaneler çok riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacaktır.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

8 ve 12.sınıflarda eğitim öğretim açılacak. Düşük ve orta riskteki illerde diğer kademelerde de eğitime başlanılacaktır. Liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

SON DAKİKA: Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı başladı! Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? | Video

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınacak karar milyonlarca insanın en merak ettiği konu olarak öne çıkıyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta içi 21.00'dan sonra uygulanan sokak kısıtlaması devam edecek.

BAKAN FAHRETTİN KOCA DUYURMUŞTU; İŞTE NORMALLEŞME KATEGORİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini aktarmıştı. O kriterler şöyle olacak:

İşte belirlenen renk kodları;

Düşük kademeler

DÜŞÜK KOVİD RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller

ORTA KOVİD RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller

Yüksek kademeler;

YÜKSEK KOVİD RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller

ÇOK YÜKSEK KOVİD RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.

BAŞKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kritik toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. Erdoğan ele alınan konular ve konuşulanları paylaştığı açıklamasında, son olarak Kabine'de alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin kararları duyurdu.. Kararlar İçişleri genelgeleri sonrası yürürlüğe girecek.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Toplantı sonrası kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?
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