Son dakika: Mutasyon görülen il sayısı 70'e ulaştı, Bakan Koca yeni tedbirin işaretini verdi

YENİ TEDBİRİ İŞARET ETTİ

Düşük ve orta riskli illerde kısıtlamalar esnetildi. Ancak bazı komşu illerde bir birinden farklı tablolar var. Kocaya düşük riskli illerden yüksek riskli illere geçişlerin nasıl olacağı da soruldu. Kontrollü giriş çıkışa vurgu yapan Koca, "Bu karar hemen uygulanmayacak. Yeni normalin etkisi en az iki hafta gözlemlenecek, olumsuz bir tablo ortaya çıkarsa bu tedbire başvurulması gündeme gelebilecek" değerlendirmesini yaptı.