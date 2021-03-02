Son dakika: Mutasyon görülen il sayısı 70'e ulaştı, Bakan Koca yeni tedbirin işaretini verdi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'de "kontrollü normelleşme" dönemi başladı ancak vaka sayıları henüz istenilen seviyede değil. Günlük vaka sayılarının 9 binin üzerinde seyretmesinin yanı sıra ülkemizde Kovid-19'un çeşitli mutasyonları da tespit edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
MUTASYON GÖRÜLEN İL SAYISI 70'E ULAŞTI
Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, kabinede yaptığı sunum sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Koca, "Virüsün mutasyona uğramış halinin görüldüğünü il sayısı 70'e ulaştı" dedi. Daha çok İngiltere varyantı görülen virüsün yayılma hızı ve bulaşıcılığı ise hızla arttığına işaret etti.
VİRÜSÜN ETKİNLİĞİ BULAŞ VE YAYILMA HIZI İLE AYNI ORANDA DEĞİL
Ama sevindirici bir gelişme de var. Mutasyonlu virüsün etkinliği bulaş ve yayılma hızı ile aynı oranda değil. Kocavirüsün bulaştığı kişiler arasında, ağır hasta olma oranın oldukça düşük olduğu gözlendi ifadelerini kullandı. Yani vaka sayısı ve ağır hasta sayısı aynı oranda artmıyor.
YENİ TEDBİRİ İŞARET ETTİ
Düşük ve orta riskli illerde kısıtlamalar esnetildi. Ancak bazı komşu illerde bir birinden farklı tablolar var. Kocaya düşük riskli illerden yüksek riskli illere geçişlerin nasıl olacağı da soruldu. Kontrollü giriş çıkışa vurgu yapan Koca, "Bu karar hemen uygulanmayacak. Yeni normalin etkisi en az iki hafta gözlemlenecek, olumsuz bir tablo ortaya çıkarsa bu tedbire başvurulması gündeme gelebilecek" değerlendirmesini yaptı.