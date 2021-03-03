20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı, yasak saatleri değişti mi? Mart ayı yeni normalleşme kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı son dakika açıklamasında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili de normalleşme kararlarını kamuoyuna duyurmuştu. Salgında risk oluşturması nedeniyle bu yaş gruplarına uygulanan kısıtlamaların illerdeki vaka sayıları göz önüne alınarak kademeli olarak kaldırılmasına karar verilirken vatandaşlar "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı, yasak saatleri değişti mi?" sorularına yanıt arıyor. Öte yandan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatlerinin değiştiği de yayımlanan genelge ile duyuruldu.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına dair normalleşme kararları da yerini almış ve illerdeki vaka sayısı göz önüne alınarak değişiklikler yaşandığı duyurulmuştu. Yapılan açıklamada; "Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır." İfadelerine yer verildi.