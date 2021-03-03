CHP’de bir taciz davası daha

Antalya'da, Kepez Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi C.T.'nin, belediyenin girişinde ateş ölçmekle görevli olan kadın personele cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.Kadın personelin şikâyeti üzerine C. T. hakkında dava açıldı. Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık suçlamaları reddetti. Tanık güvenlik görevlisi ise C.T.'nin yapılan ateş ölçümünde, ateşinin yüksek olduğunun söylenmesi üzerine "Ateşimin neden yüksek olduğunu sana burada gösterirdim ancak ortam müsait değil' diye karşılık verdiğini söylediği öğrenildi. Savcılık mütalaasında, C.T.'nin, "cinsel taciz" suçundan cezalandırılmasını istedi.