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’da terör operasyonu: 16 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör soruşturması kapsamında, PKK/KCK’ya yönelik operasyon yapıldı. Diyarbakır Emniyet. Müdürlüğü Terörle Mücadele polisleri soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 16'sı gözaltına alırken, 3 kişi ise aranıyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 3.3.2021 13:31 ABONE OL
Diyarbakır’da terör operasyonu: 16 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği'nin (MEBYA-DER) yönetici ve üyelerine yönelik başlattığı soruşturma devam ediyor. Terör soruşturması kapsamında başlatılan soruşturmada, 19 kişi ile ilgili gözaltı kararı verildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla adreslerinde yapılan aramalarda ise, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar elde geçirildi. 3 kişinin yakalanması amacıyla polisin başlattığı çalışmalar devam ederken, gözaltına alınanlar hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

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Diyarbakır’da terör operasyonu: 16 gözaltı
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