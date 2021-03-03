Diyarbakır’da terör operasyonu: 16 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği'nin (MEBYA-DER) yönetici ve üyelerine yönelik başlattığı soruşturma devam ediyor. Terör soruşturması kapsamında başlatılan soruşturmada, 19 kişi ile ilgili gözaltı kararı verildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla adreslerinde yapılan aramalarda ise, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar elde geçirildi. 3 kişinin yakalanması amacıyla polisin başlattığı çalışmalar devam ederken, gözaltına alınanlar hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.