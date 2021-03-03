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'da son 24 saatte 26 bin 788 yeni vaka tespit edildi

'da bilançosu ağırlaşıyor. Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 26 bin 7888 yeni vaka tespit edilirken, 326 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 3.3.2021 23:25 Son Güncelleme: 3.3.2021 23:25 ABONE OL
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 788 yeni vaka tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 bin 788 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 810 bin 316'ya ulaştığı bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 87 BİN 568'E YÜKSELDİ

Son 24 saatte 326 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 87 bin 568'e yükseldi.

9 BİN 387 KİŞİ HASTANELERDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Ülke genelinde bin 968'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 387 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

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Fransa'da son 24 saatte 26 bin 788 yeni vaka tespit edildi
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