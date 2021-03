Gençlik derneklerinin dilinden Erbakan Hoca

Merhum Başbakan Necmeddin Erbakan, vefatının 10.yıl dönümünde Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir video ile anıldı. Gençlik derneklerinin önde gelen isimlerinin Necmeddin Erbakan ile ilgili görüşlerini paylaştığı video, Şehir Ekranı TV üzerinden izleyiciyle buluştu. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun da mesajıyla yer aldığı videoda Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Müdürü Dr. Emre Topoğlu, Uluslararası Genç Derneği, TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı), UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu), GENÇ MÜSİAD, Anadolu Gençlik Derneği, Genç Önder, Mihmandar Gençlik, Genç İHH, Yedi Hilal Derneği görüşlerini belirtti.



ÖNCE AHLÂK VE MANEVİYAT



Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Rahmetli Erbakan hocamız,'Genç,inancı ve idealleri uğrunda fedakârlık yapabilendir' derdi. Hocamız, Hz. Mevlana'nın tabiriyle pergelin bir ucunu sabit tutup öbür ucunu bütün dünya ufkuna taşıyabilen genç bir neslin yetişmesi için büyük bir emek sarf etti. Temel ideali önce ahlâk ve maneviyattı. Ömrünü, bu düsturla yetişmiş gençler için adadı" ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Müdürü Dr. Emre Topoğlu ise "Kendisi hem ülkemiz hem İslam dünyası için umut kelimesinin karşılığı oldu.Onu tanımlayan en önemli kelimelerden bir diğeri ise hayaldir. Çünkü O, hayal kurmanın ne kadar kıymetli olduğunu, hayal kurup o idealler peşinde koşmanın önemini bizlere yaşayarak öğretti. O'nun sabrı ve mücadelesi sayesinde bugün kazanımlar elde ettik. Biz de hayal kurmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecek ve var gücümüzle hayal etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



BİTMEYEN AZİM VE GAYRETİN ADI



TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, Necmeddin Erbakan'ın ülkesinin kalkınması için büyük hamlelere imza attığını ve gelecek nesillerin yetişmesini sağladığını ifade ederek, "Merhum Necmeddin Erbakan Hocamız, bitmeyen azim ve gayretin adıdır. Milli görüş kavramı ile Batı'ya olan hayranlığın bir taklitçiliğe dayandırıldığını, ecdadımızdan bizlere miras olarak bırakılan başarı ve değerlerin ışığında adil düzenin kurulması gerektiğini savundu" dedi.



UDEF Genel Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat ise, "Erbakan Hoca, ümmetten kopmuş olan bu toplumun gençlerinin tekrar İslam dünyasıyla nasıl tanışacağını ve nasıl beraber çalışacaklarını gösteren birisiydi. Bizler de Erbakan Hoca'nın vermiş olduğu bu görevi hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ



Genç İHH Başkanı Abdullah Muhammed İslam, "Erbakan hocamız, 'Bir üniversite öğrencisi, iktisat ve uluslararası ilişkiler öğrencisi kadar küresel sistemi bilen ve toplumun her tabakasıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir donanıma, bir ilahiyat fakültesi mezunu gibi dini bilgiye sahip olmalıdır' der. Bizler de tüm gençlere bulundukları alanda en iyisi olmaları ve güzel işlere imza atmaları için çalışıyoruz" diyerek görüşlerini dile getirdi.

Genç MÜSİAD Genel Başkanı Furkan Akbal, "Bizler hocamızınişaret ettiği 'önce ahlak ve maneviyat' düsturunu kendimize kılavuz ediyoruz. Hocamız, gençlerin ilim ve bilim dünyasına katkı sağlayarak Müslümanların başarılarıyla dünyaya adını duyurmasını istedi ve bu nedenle gençlere özgüven aşıladı. Bizler de var gücümüzle çalışacak ve genç kardeşlerimizin hayatın her alanında başarılı olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.



GENÇ DÜŞÜNDÜ, GENÇ YAŞADI



Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, Erbakan'ın hayatının her safhasının gençler için örnek teşkil ettiğini belirterek, "Hocamız, ömrünün son günlerinde Anadolu Gençlik Derneği'nin üniversite komisyonu toplantısında çok önemli mesajlar verdi. Bu mesajlar bizler için çok önemli: 'Sizden heyecan, heyecan, heyecan istiyorum!'



Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Mustafa Kara, Necmeddin Erbakan'ın fikirlerinin hep çağın ötesinde olduğunun altını çizerek, "Hocamız günlük olaylara bakmazdı. Yaptığı çalışmalarla hep gençlerle birlikte oldu. O, hep genç düşündü, genç yaşadı" şeklinde konuştu.

Uluslararası Genç Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ragıp Yazıcılar, "90'larda bir çocuk olarak Erbakan hocamız ve onun davası uğruna koşan insanlar çocuk yüreğimizde derin izler bıraktı. Bugün bizler de dava diyebiliyorsak bu yolda koşturabiliyorsak tüm bunlar o günlerde ekilen tohumların filizlenmesidir" diye konuştu.



UNUTTUĞUMUZ MÜSLÜMANLIĞI HATIRLATTI



Yedi Hilal Derneği Üniversiteler Genel Başkan Yardımcısı Bilal Fatih Kavaklı, "Bugünün gençleri olarak bizler Necmeddin Erbakan hocamızı sadece Kıbrıs'a bayrak çizmesi, yenilikçi motorlar üretmesi ve güçlü bir siyasetçi olmasıyla değil zorluklar altında yeni hayaller üretmesi ve davasıyla örnek alıyoruz. O, maddi ve manevi politik darbelere rağmen bizlere nasıl ayakta durulabileceğini gösterdi" dedi.



Genç Önder Başkanı Resul Çiftçi ise "Erbakan hocamız gençlere bir vizyon ve bir ufuk kattı. Kendi yaşayışıyla, yürüttüğü akademik çalışmalarla 'Bizim mücadelemiz budur' diyerek bizlere örnek oldu" ifadelerinde bulunurken, Mihmandar Gençlik Merkezi'nden Abdullah Demirayak da şunları söyledi: "Bizler gençlerimize Erbakan hocayı 4 özelliğiyle anlatıyoruz: Bunlar bilim adamlığı, hatipliği, mücahitliği ve gerçek bir Müslüman oluşu. Hocamız unutulmuş tarihimizi ve unutulmuş Müslümanlığımızı bizlere hatırlatan bir gönül adamı."