Son dakika: İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 3 Mart 2021 tarihi İSKİ verileri

Son dakika... İstanbul'da Ocak ve Şubat ayında etkili olan yağmur ve kar yağışı kritik seviyede olan baraj doluluk oranını artırdı. Mart ayında da su seviyesi her geçen gün artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre bugün içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 57.63 olarak ölçüldü. Daha önce kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Sazlıdere barajının ise yüzde 30 seviyesine ulaştığı görüldü.

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre 17 Şubat'ta 48.28 olan baraj doluluk oranı son 15 gün içerisinde yüzde 9.35'lik artış gösterdi.

Her bir barajdaki doluluk oranı bugün itibarıyla; Ömerli 69.61, Pabuçdere 41.03, Sazlıdere 30.60, Büyükçekmece 58.59, Alibey 58.55, Terkos 53.20, Kazandere 61.01, Elmalı 65.67, Darlık 66.02 ve Istrancalar 66.65 olarak kaydedildi.