Mahrem imamlarla bağlantılı 11 kişi gözaltına alındı

Mahrem imamlarla irtibatlı olduğu tespit edilen aralarında 3 öğretmen, 1 avukat ve 1 vergi dairesi gelir uzman yardımcısının da bulunduğu toplam 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Toplam 11 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında 3 öğretmen, 1 avukat ve 1 vergi dairesi gelir uzman yardımcısının da bulunduğu toplam 12 şüphelinin FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlarla irtibat kurduğunu belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 12 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah saat 06.30 sıralarında İzmir merkezli Kütahya, Bitlis, Kahramanmaraş, Burdur, Karaman, Ankara ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şahısın de yurtdışında bulunması nedeniyle yakalanamadığı öğrenildi.