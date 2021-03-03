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Belediye Başkan Feyat Asya, ilk doz aşısını yaptırdı

Belediye Başkanı Feyat Asya, koronavirüs (kovid 19 ) aşısının ilk dozunu yaptırdı.

MURAT YILDIRIM
Giriş Tarihi: 3.3.2021 15:49 ABONE OL
Muş Belediye Başkan Feyat Asya, ilk doz aşısını yaptırdı

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimi doğrultusunda sırası gelen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, bağlı olduğu Sağlık Ocağında aşı oldu.

Aile hekimi tarafından gerekli kayıtlarının yapılmasının ardından ilk doz aşısı yapılan Başkan Asya, doktor ve hemşirelere teşekkür etti.

Bir ay sonra ikinci doz aşısını yaptıracak olan Başkan Asya yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızca belirlenen takvim doğrultusunda aşı sıramız geldi. Kayıtlı olduğumuz Sağlık Ocağında ilk doz aşımızı yaptırdık. Sırası gelen hemşehrilerimizin aşı olmayı ihmal etmemelerini, kontrollü normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum" dedi.

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Muş Belediye Başkan Feyat Asya, ilk doz aşısını yaptırdı
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