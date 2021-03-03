Muş Belediye Başkan Feyat Asya, ilk doz aşısını yaptırdı

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimi doğrultusunda sırası gelen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, bağlı olduğu Sağlık Ocağında aşı oldu.

Aile hekimi tarafından gerekli kayıtlarının yapılmasının ardından ilk doz aşısı yapılan Başkan Asya, doktor ve hemşirelere teşekkür etti.

Bir ay sonra ikinci doz aşısını yaptıracak olan Başkan Asya yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızca belirlenen takvim doğrultusunda aşı sıramız geldi. Kayıtlı olduğumuz Sağlık Ocağında ilk doz aşımızı yaptırdık. Sırası gelen hemşehrilerimizin aşı olmayı ihmal etmemelerini, kontrollü normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum" dedi.