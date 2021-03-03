Özgür toplum hızlı adalet, güçlü demokrasi

YARGI
bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkı güçlendirilecek
MÜLKİYET
hakkı en geniş şekilde korunacak
UYUŞMAZLIKLAR
için 'pilot dava' usulü getirilecek
BORÇLU
, haczedilen malını satın alabilecek
BOŞANMA
davalarının makul sürede bitmesi sağlanacak
İDARİ
yargıda gerekçeli karar 30 gün içinde yazılacak
KİŞİSEL
veriler daha sıkı korunacak. Kanun AB standardına uydurulacak
İDAREYE
yapılan başvuruya, 30 gün içinde cevap verilecek
KATALOG
suçlarda somut delile dayanma şartı aranacak
KAMU
ve özel sektör çalışanları ile öğrenciler, kendi dini bayramlarında izinli sayılacak
İNSAN
Hakları Tazminat Komisyonu uzun yargılama zararını karşılayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
MİLLETİMİZİN İHTİYAÇLARI BELİRLEYİCİ OLMUŞTUR:
İnsan Hakları Eylem Planımız geçmişin muhasebesiyle geleceğin murakebesinin bir ürünü, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin örneğidir. İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlığında asıl belirleyici, milletimizin ihtiyaç ve talepleri olmuştur. Her reform, daha özgürlükçü, daha katılımcı, daha çoğulcu demokrasiye ulaşma konusunda milletimizle aramızdaki duygu ve düşünce birliğinin eseriydi, İnsan Hakları Eylem Planı da böyledir. Plandaki her bir faaliyetin arkasında geniş tabanlı bir istişare süreci vardır.
2 YILLIK ZAMAN DİLİMİ:
İnsan Hakları Eylem Planı, iki yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Bizim adalet davamızın pusulası insandır, insan onurudur, insanın sahip olduğu tüm haklarıyla hayatını sürdürebilmesidir. Susuzluktan boynu bükülmüş bir çiçeğe su vermek adaleti yerine getirmek olurken, dikene su vermek zulüm anlamına gelebiliyor. İşte Erdoğan'ın ifadeleriyle eylem planı:
VİZE SERBESTLİĞİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLECEK:
Avrupa Birliği ile bilhassa "Vize Serbestisi Diyaloğu"nda karşılanması beklenen hususlara yönelik çalışmalara hız veriyoruz. Yine bu amaç başlığı altında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru sisteminin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Demokratik katılımı güçlendirmek için, siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapmak üzere kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz.
İNSAN HAKLARI TAZMİNAT KOMİSYONU KURULACAK:
'Geç gelen adalet, adalet değildir' anlayışıyla, vatandaşımızın taleplerini daha hızlı, daha etkin, daha şeffaf bir şekilde çözecek adımları atıyoruz. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruya gerek kalmaksızın, uzun yargılama zararlarını karşılayacak. Bağımsız bir 'Ceza İnfaz Kurumları İnsan Hakları İzleme Komisyonu' kuruyoruz.
HÂKİM VE SAVCILARA COĞRAFİ TEMİNAT:
Hâkim ve savcılara coğrafi teminat sağlayarak, hem yargı teminatını güçlendiriyor, hem de kararların hızlanmasını temin ediyoruz.
LEKELENMEME HAKKININ KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR:
Masumiyet karinesini koruyucu tedbirleri, lekelenmeme hakkının kapsamı başta olmak üzere her alanda genişletiyoruz. Adil kararın makul sürede verilmesini temin için yargıda hedef süre uygulamasını yaygınlaştırıyoruz. İdari yargıda gerekçeli kararın 30 gün içinde yazılmasını zorunlu kılıyoruz. İş davaları için, hâkimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesini sağlıyoruz.
ENGELLİLER BULUNDUĞU YERDEN MAHKEMEYE KATILACAK:
Engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hasta vatandaşlarımıza, bulundukları yerden ifade ve benzeri işlemleri yapabilme kolaylığı getiriyoruz.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ STANDARTLARI YÜKSELTİLİYOR:
İfade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını en geniş şekilde teminat altına alıyoruz. Bunun için hâkim, savcı ve kolluk görevlilerine düzenli olarak eğitim verilmesini temin ediyoruz. Gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbir alıyoruz.
NEFRET SUÇUNA KARŞI GÜÇLÜ MÜCADELE:
Hangi dine mensup olursa olsun, kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilerin, dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağlıyoruz.
KATALOG SUÇLARIN KAPSAMINI DARALTIYORUZ
: Tutuklanmada "Ölçülülük ve orantılılık" ilkeleri doğrultusunda, katalog suçların kapsamını daraltıyoruz. Adli kontrol tedbirlerini de, tutuklamada olduğu gibi üst süreye bağlıyoruz.
KADINA ŞİDDETE EK ÖNLEM
: Eşe karşı işlenen suçlarda ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Boşanma davalarının makul sürede bitmesi sağlanacak.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AB STANDARDI:
Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nu Avrupa Birliği standartları ile uyumlu hale getiriyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun idari para cezası kararlarına karşı sulh ceza hâkimlikleri yerine idari yargıya başvuru imkânı da sağlıyoruz.
MÜLKİYET HAKKI KORUNACAK:
İdari yargıda mülkiyet hakkını etkileyen hususların ivedi yargılama usulüyle hızlı biçimde çözümüne imkan sağlıyoruz. İmar planı izleme, değerlendirme ve denetleme sistemi oluşturuyoruz. Yine, imar planlarında parselasyon işlemlerinden doğan mağduriyetleri gidermeye yönelik çalışma yapıyoruz.
PİLOT DAVA UYGULAMASI:
Kamu idarelerinin taraf olduğu aynı nitelikteki uyuşmazlıklarda 'pilot dava' usulü getiriyoruz. İdarenin, haklı olduğu belli olan vatandaşa 'Git davanı aç, kazan öyle gel' şeklinde özetleyebileceğimiz tavrına son veriyoruz. Tapu siciline idareler tarafından konulan kamusal kısıtlamaları da, elektronik ortamda malik ve ilgililerin erişimine açıyoruz.
EVLİLİK YARDIMI GENİŞLETİLİYOR:
Gençleri aile kurmaları yönünde teşvik için evlilik yardımının kapsamını genişletiyoruz. Yine, gençlerin iş gücü piyasasına aktif katılımları için 'genç istihdamı ulusal strateji belgesi' hazırlayarak, staj imkânlarını geliştiriyoruz.
ENGELLİ BİREYLER KAMUDA ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLABİLECEK:
Engelli bireylerin üst kademe kamu yöneticiliği ile mesleklerine uygun kamu görevlerinde istihdamını zorlaştıran hükümleri tespit edip kaldırıyoruz.
İNSAN TİCARETİNDE CEZAYA ULUSLARARASI STANDART:
İnsan ticaretine ilişkin suç ve cezaları, Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi ve GRETA tavsiyeleri çerçevesinde yeniden ele alıyoruz.
YATIRIM OMBUDSMANLIĞI KURULACAK:
İdare ile yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkları gidermek için, bağımsızlık ve tarafsızlık esasıyla çalışacak, hızlı karar alabilecek 'Yatırım Ombudsmanlığı' kuruyoruz.
HAKİM VE SAVCILARA SOSYAL MEDYA KURALLARI GETİRİLİYOR
HÂKİM
ve savcılar ile kamu görevlileri için sosyal medya etik ilkelerini, tarafsızlık anlayışını esas alarak belirliyoruz. Bu anlayışla, her yıl Türkiye İnsan Hakları Raporu hazırlanmasını ve kamuoyu ile paylaşılmasını sağlıyoruz. Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Hukuk fakültelerinin kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilmesini sağlayacak şekilde gözden geçiriyoruz. Adalet meslek yüksekokullarının sadece örgün eğitim vermesini sağlıyoruz.
'NİHAİ AMAÇ, YENİ VE SİVİL BİR ANAYASADIR'
EYLEM
planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır. Çünkü anayasa, hak ve özgürlükleri koruyup geliştirecek toplumsal iradenin en güçlü ve korunaklı zeminidir. Milli iradenin üstünlüğü esasına göre hazırlanacak yeni bir toplumsal sözleşme metnini, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını karşılamaya hazırlandığımız şu dönemde ülkemize kazandırmanın, tarihi sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Yeni anayasa herkesin anayasası olacaktır. Bunun için tüm siyasi partilerimizi, kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, akademimizi, ülkemizin geleceği konusunda sözü olan herkesi, yeni anayasa yapım sürecine katılmaya davet ediyoruz.
ÇOCUK DAVALARINDA CÜBBESİZ DÖNEM
ÇOCUKLARIN
fiziki ve ruhi gelişimlerinin desteklenmesi için onların dijital riskler, siber zorbalık ve internet bağımlılığından korunmasına yönelik çalışmaları en üst seviyeye çıkarıyoruz. Kimsesiz çocukların bakım ve gözetiminin daha etkin sağlanabilmesi için tüzel kişi vesayet sistemini hayata geçiriyoruz. Çocuk mahkemelerindeki duruşma salonlarını, çocuk dostu olacak şekilde tasarlıyor, duruşmalara hakim, savcı ve avukatların cübbe giymeksizin katılımına imkan sağlıyoruz. Aile mahremiyeti ve çocuğun üstün yararının daha iyi korunabilmesi amacıyla aile ve çocuk mahkemelerinin müstakil bir kampüs içinde bulunacağı yeni bir adliye mimarisi modeli geliştiriyoruz.
İFADE İÇİN BASKINLA GÖZALTIYA SON
SADECE
ifade vermek için mesai saati dışında yakalayıp gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı bulup gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz. İfade alma işlemleri artık 7 gün 24 saat yapılabilecek. 'İşkence ve kötü muameleye sıfır tolerans' anlayışını istisnasız bir şekilde hayata geçirdik. İşkenceyi, en ağır yaptırımlarla soruşturan Türkiye, bu konuda zaman aşımını kaldıran dünyadaki ender ülkelerden biridir. Bu alandaki kazanımlarımızı korumak için, kolluk görevlileri ile çarşı ve mahalle bekçilerine zor ve silah kullanımı ile kötü muamele teşkil edebilecek hususlar hakkında düzenli olarak eğitim veriyoruz. İşkence soruşturmalarında zaman aşımını kaldırıyoruz.
SOHBET ETTİLER
İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Başkan Erdoğan ve Bahçeli toplantı sonrası bir araya gelerek bir süre sohbet etti
Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yargı mensupları, azınlık cemaatlerinin temsilcileri, bazı ülkelerin büyükelçilerİ ve STK temsilcileri katıldı.