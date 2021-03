Özgür toplum hızlı adalet, güçlü demokrasi

bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkı güçlendirilecekhakkı en geniş şekilde korunacakiçin 'pilot dava' usulü getirilecek, haczedilen malını satın alabilecekdavalarının makul sürede bitmesi sağlanacakyargıda gerekçeli karar 30 gün içinde yazılacakveriler daha sıkı korunacak. Kanun AB standardına uydurulacakyapılan başvuruya, 30 gün içinde cevap verileceksuçlarda somut delile dayanma şartı aranacakve özel sektör çalışanları ile öğrenciler, kendi dini bayramlarında izinli sayılacakHakları Tazminat Komisyonu uzun yargılama zararını karşılayacakBaşkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.İnsan Hakları Eylem Planımız geçmişin muhasebesiyle geleceğin murakebesinin bir ürünü, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin örneğidir. İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlığında asıl belirleyici, milletimizin ihtiyaç ve talepleri olmuştur. Her reform, daha özgürlükçü, daha katılımcı, daha çoğulcu demokrasiye ulaşma konusunda milletimizle aramızdaki duygu ve düşünce birliğinin eseriydi, İnsan Hakları Eylem Planı da böyledir. Plandaki her bir faaliyetin arkasında geniş tabanlı bir istişare süreci vardır.İnsan Hakları Eylem Planı, iki yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Bizim adalet davamızın pusulası insandır, insan onurudur, insanın sahip olduğu tüm haklarıyla hayatını sürdürebilmesidir. Susuzluktan boynu bükülmüş bir çiçeğe su vermek adaleti yerine getirmek olurken, dikene su vermek zulüm anlamına gelebiliyor. İşte Erdoğan'ın ifadeleriyle eylem planı:Avrupa Birliği ile bilhassa "Vize Serbestisi Diyaloğu"nda karşılanması beklenen hususlara yönelik çalışmalara hız veriyoruz. Yine bu amaç başlığı altında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru sisteminin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Demokratik katılımı güçlendirmek için, siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapmak üzere kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz.'Geç gelen adalet, adalet değildir' anlayışıyla, vatandaşımızın taleplerini daha hızlı, daha etkin, daha şeffaf bir şekilde çözecek adımları atıyoruz. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruya gerek kalmaksızın, uzun yargılama zararlarını karşılayacak. Bağımsız bir 'Ceza İnfaz Kurumları İnsan Hakları İzleme Komisyonu' kuruyoruz.Hâkim ve savcılara coğrafi teminat sağlayarak, hem yargı teminatını güçlendiriyor, hem de kararların hızlanmasını temin ediyoruz.Masumiyet karinesini koruyucu tedbirleri, lekelenmeme hakkının kapsamı başta olmak üzere her alanda genişletiyoruz. Adil kararın makul sürede verilmesini temin için yargıda hedef süre uygulamasını yaygınlaştırıyoruz. İdari yargıda gerekçeli kararın 30 gün içinde yazılmasını zorunlu kılıyoruz. İş davaları için, hâkimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesini sağlıyoruz.Engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hasta vatandaşlarımıza, bulundukları yerden ifade ve benzeri işlemleri yapabilme kolaylığı getiriyoruz.İfade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını en geniş şekilde teminat altına alıyoruz. Bunun için hâkim, savcı ve kolluk görevlilerine düzenli olarak eğitim verilmesini temin ediyoruz. Gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbir alıyoruz.Hangi dine mensup olursa olsun, kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilerin, dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağlıyoruz.: Tutuklanmada "Ölçülülük ve orantılılık" ilkeleri doğrultusunda, katalog suçların kapsamını daraltıyoruz. Adli kontrol tedbirlerini de, tutuklamada olduğu gibi üst süreye bağlıyoruz.: Eşe karşı işlenen suçlarda ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Boşanma davalarının makul sürede bitmesi sağlanacak.Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nu Avrupa Birliği standartları ile uyumlu hale getiriyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun idari para cezası kararlarına karşı sulh ceza hâkimlikleri yerine idari yargıya başvuru imkânı da sağlıyoruz.İdari yargıda mülkiyet hakkını etkileyen hususların ivedi yargılama usulüyle hızlı biçimde çözümüne imkan sağlıyoruz. İmar planı izleme, değerlendirme ve denetleme sistemi oluşturuyoruz. Yine, imar planlarında parselasyon işlemlerinden doğan mağduriyetleri gidermeye yönelik çalışma yapıyoruz.Kamu idarelerinin taraf olduğu aynı nitelikteki uyuşmazlıklarda 'pilot dava' usulü getiriyoruz. İdarenin, haklı olduğu belli olan vatandaşa 'Git davanı aç, kazan öyle gel' şeklinde özetleyebileceğimiz tavrına son veriyoruz. Tapu siciline idareler tarafından konulan kamusal kısıtlamaları da, elektronik ortamda malik ve ilgililerin erişimine açıyoruz.Gençleri aile kurmaları yönünde teşvik için evlilik yardımının kapsamını genişletiyoruz. Yine, gençlerin iş gücü piyasasına aktif katılımları için 'genç istihdamı ulusal strateji belgesi' hazırlayarak, staj imkânlarını geliştiriyoruz.Engelli bireylerin üst kademe kamu yöneticiliği ile mesleklerine uygun kamu görevlerinde istihdamını zorlaştıran hükümleri tespit edip kaldırıyoruz.İnsan ticaretine ilişkin suç ve cezaları, Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi ve GRETA tavsiyeleri çerçevesinde yeniden ele alıyoruz.İdare ile yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkları gidermek için, bağımsızlık ve tarafsızlık esasıyla çalışacak, hızlı karar alabilecek 'Yatırım Ombudsmanlığı' kuruyoruz.ve savcılar ile kamu görevlileri için sosyal medya etik ilkelerini, tarafsızlık anlayışını esas alarak belirliyoruz. Bu anlayışla, her yıl Türkiye İnsan Hakları Raporu hazırlanmasını ve kamuoyu ile paylaşılmasını sağlıyoruz. Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Hukuk fakültelerinin kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilmesini sağlayacak şekilde gözden geçiriyoruz. Adalet meslek yüksekokullarının sadece örgün eğitim vermesini sağlıyoruz.planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır. Çünkü anayasa, hak ve özgürlükleri koruyup geliştirecek toplumsal iradenin en güçlü ve korunaklı zeminidir. Milli iradenin üstünlüğü esasına göre hazırlanacak yeni bir toplumsal sözleşme metnini, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını karşılamaya hazırlandığımız şu dönemde ülkemize kazandırmanın, tarihi sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Yeni anayasa herkesin anayasası olacaktır. Bunun için tüm siyasi partilerimizi, kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, akademimizi, ülkemizin geleceği konusunda sözü olan herkesi, yeni anayasa yapım sürecine katılmaya davet ediyoruz.fiziki ve ruhi gelişimlerinin desteklenmesi için onların dijital riskler, siber zorbalık ve internet bağımlılığından korunmasına yönelik çalışmaları en üst seviyeye çıkarıyoruz. Kimsesiz çocukların bakım ve gözetiminin daha etkin sağlanabilmesi için tüzel kişi vesayet sistemini hayata geçiriyoruz. Çocuk mahkemelerindeki duruşma salonlarını, çocuk dostu olacak şekilde tasarlıyor, duruşmalara hakim, savcı ve avukatların cübbe giymeksizin katılımına imkan sağlıyoruz. Aile mahremiyeti ve çocuğun üstün yararının daha iyi korunabilmesi amacıyla aile ve çocuk mahkemelerinin müstakil bir kampüs içinde bulunacağı yeni bir adliye mimarisi modeli geliştiriyoruz.ifade vermek için mesai saati dışında yakalayıp gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı bulup gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz. İfade alma işlemleri artık 7 gün 24 saat yapılabilecek. 'İşkence ve kötü muameleye sıfır tolerans' anlayışını istisnasız bir şekilde hayata geçirdik. İşkenceyi, en ağır yaptırımlarla soruşturan Türkiye, bu konuda zaman aşımını kaldıran dünyadaki ender ülkelerden biridir. Bu alandaki kazanımlarımızı korumak için, kolluk görevlileri ile çarşı ve mahalle bekçilerine zor ve silah kullanımı ile kötü muamele teşkil edebilecek hususlar hakkında düzenli olarak eğitim veriyoruz. İşkence soruşturmalarında zaman aşımını kaldırıyoruz.İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Başkan Erdoğan ve Bahçeli toplantı sonrası bir araya gelerek bir süre sohbet etti