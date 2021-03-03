Son dakika: Bakan Koca duyurdu! İşte Sinovac aşısının etkinlik oranı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Sinovac aşısının etkinliğine ilişkin açıklama yaptı.
"HASTANEYE YATIŞLARI YÜZDE 100 ENGELLİYOR"
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik %83,5 ve hastaneye yatışları %100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde." ifadelerini kullandı.
AŞININ YAN ETKİ SONUÇLARINI PROF. DR. MURAT AKOVA AÇIKLADI
Öte yandan Sağlık Bakanlığı, COVID-19'la mücadelede, güvenilirlik ve etkinliğinden emin olunan bir aşının vatandaşlara uygulanması için hızla harekete geçmiş, Türkiye, Çinli Sinovac firmasının ürettiği Coronavac aşısının klinik çalışmalarında yer almıştı.
Bu kapsamda, 14 Eylül'de başlatılan Faz-3 klinik çalışmalarına ilişkin hazırlanan rapor yayınlandı. Hacettepe Üniversitesi'nde basın toplantısı yapıldı. Aşının yan etki sonuçları, etkinlik oranlarını Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova açıkladı.
ETKİNLİK ORANI YÜZDE 83,5
Buna göre, çalışma kapsamında 10 bin 250 kişiye aşı ve plasebo (boş aşı) uygulandı. Aşının etkinlik oranı yüzde 83,5 çıktı. Hastaneye yatışı engelleme oranı ise yüzde 100. Çalışma süresince hem aşı hem boş aşı olanlarda ölüme rastlanmadı.
YAN ETKİLER
Çin aşısı Sinovac'ta en çok görülen yan etkiler; yüzde 9,8 yorgunluk, yüzde 7,6 baş ağrısı, yüzde 3,8 kas ağrısı, yüzde 2,5 ateş, yüzde 2,4 titreme, lokal yan etkilerde en sık görülen enjeksiyon yerinde ağrı yüzde 1,6 olarak açıklandı.