Son dakika: Bakan Koca duyurdu! İşte Sinovac aşısının etkinlik oranı

ETKİNLİK ORANI YÜZDE 83,5

Buna göre, çalışma kapsamında 10 bin 250 kişiye aşı ve plasebo (boş aşı) uygulandı. Aşının etkinlik oranı yüzde 83,5 çıktı. Hastaneye yatışı engelleme oranı ise yüzde 100. Çalışma süresince hem aşı hem boş aşı olanlarda ölüme rastlanmadı.

YAN ETKİLER

Çin aşısı Sinovac'ta en çok görülen yan etkiler; yüzde 9,8 yorgunluk, yüzde 7,6 baş ağrısı, yüzde 3,8 kas ağrısı, yüzde 2,5 ateş, yüzde 2,4 titreme, lokal yan etkilerde en sık görülen enjeksiyon yerinde ağrı yüzde 1,6 olarak açıklandı.