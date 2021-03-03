SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni korona genelgesi: Dinamik denetim dönemi başlıyor!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 81 İL VALİLİĞİNE YENİ GENELGE!

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni süreci anlatan 14 maddelik bir genelge gönderdi Buna göre yeni süreçte, kolluk kuvvetleri vasıtasıyla yürütülen denetim faaliyetlerine; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği sağlanacak

Vali ve kaymakamlarca, her bir il/ilçe müdürünün başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri oluşturulacak, bu ekiplerin düzenli olarak her gün sahada denetim yapması sağlanacak

İl/İlçe salgın denetim merkezleri bünyesinde bulunan İşyeri Denetim Ekipleri ve Mahalle Denetim Ekiplerine, belediye/il özel idaresi, meslek odaları, iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip kamu personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetmenlerinden oluşturulan yeni ekipler dahil edilecek

İl ve ilçelerde bulunan meslek odaları veya bunlara bağlı alt odalar üyelerinden yeteri kadar denetim ekibi oluşturulacak, bu ekipler hafta en az bir kez il/ilçe sınırları içerisindeki üyelerinin işyerlerini denetleyecek