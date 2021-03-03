Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı başladı! Gözler Bakan Koca'ya çevrildi

Son dakika haberleri... Koronavirüs sürecinde tüm gözler normalleşme aşamasında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda belirlenen illerde normalleşme adımları atıldı. Bu adımlar ise il il mavi, sarı, turuncu ve kırmızı kodlarla belirlenmiş risk sıralamasına göre atıldı. Son olarak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıda, kademeli normalleşme sürecinde illerdeki durum yakından takip edilecek, illerin durumu bir kez daha ele alınacak.

ATILACAK YENİ ADIMLAR GÜNDEME GELECEK

Bakan Koca, en geç mayıs ayı sonuna kadar 52,5 milyon kişinin hedeflendiğini söylemişti. Bu kapsamda atılacak adımların da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.