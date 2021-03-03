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: Çin aşının Türkiye faz-3 sonuçları resmen açıklandı! İşte Sinovac aşısı faz-3 sonuçları...

haberine göre; olarak bilinen Sinovac aşısının faz-3 sonuçları resmen açıklandı. Uzun süredir yapılan çalışmalar sonucunda umutlandıran bir etkinlik oranı tespit edildi. Son dakika olarak duyurulan faz-3 sonuçlarına göre; Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak saptandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 3.3.2021 12:17 Son Güncelleme: 3.3.2021 12:21 ABONE OL
Son dakika: Çin aşının Türkiye faz-3 sonuçları resmen açıklandı! İşte Sinovac aşısı faz-3 sonuçları...

SON DAKİKA HABERİ: Çin aşısı ile ilgili faz-3 çalışma sonuçları resmen açıklandı. Son dakika haberine göre; Sinovac aşısı, koronavirüs hastalığından yüzde 83.5 oranında koruyor. Hastaneye yatış oranını ise yüzde 100 olarak önlüyor.

BİLİM KURULU ÜYESİ SERHAT ÜNAL'DAN FAZ-3 SONUÇLARI İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serhat Ünal, faz 3 çalışmalarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Ünal, "Son derce düzenli ve temiz bir faz-3 çalışması gerçekleştirdik. 10 bin 216 kişiye en az 1 doz aşı uygulaması yapıldı. 24 gün olmak üzere 2 doz aşılama yapıldı. Çalışmaya katılmak isteyenler belli kriterlere göre seçildi. 11 bin 308 kişiden 10 bin 220'si aşı çalışmasına kabul edildi. 2 fazlı bir çalışma. Birinci fazına sağlık çalışanları alınmıştı. İlk değerlendirmelere göre, yan etkilerinin çok önemli olmadığı görülünce vatandaşta uygulamasına geçildi." dedi.

Çin aşısının etkinlik oranı açıklandı! İşte faz-3 sonuçları: Yüzde 100 önlüyor...

"OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ ÇALIŞMANIN HER BASAMAĞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

İkinci aşı yapılamayanlar Kovid-'e yakalandığı için yapılamadı. Kişiler vazgeçmesi ve Kovid'e yakalanması nedeniyle çalışmadan çıkma durumları söz konusu oldu. Olması gerektiği gibi çalışmanın her basamağı gerçekleştirildi.

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Son dakika: Çin aşının Türkiye faz-3 sonuçları resmen açıklandı! İşte Sinovac aşısı faz-3 sonuçları...
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