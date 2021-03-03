Son dakika: Çin aşının Türkiye faz-3 sonuçları resmen açıklandı! İşte Sinovac aşısı faz-3 sonuçları...

BİLİM KURULU ÜYESİ SERHAT ÜNAL'DAN FAZ-3 SONUÇLARI İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serhat Ünal, faz 3 çalışmalarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Ünal, "Son derce düzenli ve temiz bir faz-3 çalışması gerçekleştirdik. 10 bin 216 kişiye en az 1 doz aşı uygulaması yapıldı. 24 gün olmak üzere 2 doz aşılama yapıldı. Çalışmaya katılmak isteyenler belli kriterlere göre seçildi. 11 bin 308 kişiden 10 bin 220'si aşı çalışmasına kabul edildi. 2 fazlı bir çalışma. Birinci fazına sağlık çalışanları alınmıştı. İlk değerlendirmelere göre, yan etkilerinin çok önemli olmadığı görülünce vatandaşta uygulamasına geçildi." dedi.

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