Türkiye'yi yasa boğan Ali Emir'in duruşmasında flaş! Doktorun savunması şoke etti!

İstanbul Halkalı'da bulunan özel bir hastaneye 2019 yılının Ağustos ayında başvuran Sema-Emir Şahin çiftinin 7 aylık bebeği Ali Emir'in şüpheli ölümünü ilk olarak SABAH gündeme getirmişti. Yürütülen soruşturma sonucunda davaya Sağlık Bakanlığı müdahil olmuş, hastane başhekimi Hakan Hasdemir ile çalışma izni olmamasına rağmen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Y.'nin kaşesiyle rapor düzenleyip hasta bakan Ramina Rzayeva hakkında 2 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan davanın ikinci duruşması Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya hastane başhekimi Hakan Hasdemir ile Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Y.'nin kaşesiyle rapor düzenleyip hasta bakan Ramina Rzayeva katıldı.



"YİNE AYNI TEDAVİYİ YAPARDIM"

Duruşmaya Ali Emir'in annesi Sema Şahın ve avukatları katıldı. Duruşmada sanık Hakan Hasdemir ve Ramina Rzayeva savunma yaptı. Rzayeva'nın savunmasında, "Bir devlet hastanesinde asistan olarak çalışıyordum. Suç tarihinde bir arkadaşıma ... hastanesinde çalışır mısın diye sormuşlar, o yoğun olduğu için ben yardımcı olmak için oraya gittim. Asistanken başka bir hastanede çalışmanın yasak olduğunu biliyordum" demesi dikkat çekti. Sanık ifadesinde ayrıca, "Ben tedavimi dört dörtlük yaptım. Diğer hastanede olsam aynı tanıyı koyar aynı tedaviyi yapardım" demesi şaşırttı.





ANNE O ANLARI ANLATTI



Duruşmada müşteki olarak yer alan anne Sema Şahin de ifade verdi. Anne Şahin ifadesinde Ali Emir'e uygulanan tedaviyi ve yaşadıklarını anlattı. Şahin ifadesinde, "... çocuğum bacaklarını karnına çekerek ağlamaya başladı. Doktor Ramina'ya çocuğumun durumunun kötüye gittiğini söyledim. İlaç verildi. Bana dozunu ayarladığını söyledi. Çocuğum baygın halde inlemeye devam etti. Bir süre sonra çocuğum vefat etti. Çocuğuma aspire edildiğini Ramina Hanım odadan çıkarak söyledi. Ben de aspirenin ne olduğunu sorduğumda 'mamayı boğazına kaçırdığımı' söyledi. Ben de 8 saattir beslemediğimi söyledim. Adli Tıp Kurumu raporunda da midesinin boş olduğu tespit edilmiştir. Başka bir hemşire de kollarımdan tutup sallayarak 'sessiz ol' diye sarstı. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 30 Nisan 2021 gününe erteledi.

"GÖZLERİME BAKABİLECEK CESARETLERİ YOKTU"

Öte yandan acılı anne Sema Şahin SABAH'a açıklamalarda bulundu. Anne Şahin şunları kaydetti: "Davada Ramina, 'halen çocuk muayene ettiğini, farklı bir çocuk olsa yine aynı tedaviyi uygulayacağını' söyledi. Bende vefat eden bebeğin ölüm raporuna bronşit sebebi gösteren, karakol ifadesinde ise 'Bebek neden öldü anlayamadım, anne mama ile öldürdü' şeklinde çelişkili ve ne yaptığını bilmeyen bir kişinin hala çocukları tedavi uygulayabilmesinin risk olduğunu söyledim. O gün hastanede farklı kaçak doktorlar olduğunu da bildirdim. İlgili hastanenin delileri yok ettiğini, savcıyı 45 dakika bekletip ölümü açıklayamadıklarını söyledim.

Duruşmada, 19 ay sonra sanıkların gözlerinin içine bakıp 'yüzünüz kızarmıyor' dedim. Gözlerime bakabilecek cesaretleri yoktu. Kendilerini pişkince savunmaya çalıştılar."