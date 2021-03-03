Uğur İbrahim Altay: Pandeminin ucundaki tünelde ışık görüldü

Kademeli normalleşme sürecinde Konya gibi yüksek riskli şehirlerde bazı kısıtlamaların devam ettiğini ifade eden Başkan Altay, "Kısıtlamaların kaldırıldığı şehirlerde esnafımız mutlu, çocuklarımız okula gidiyor. Çocuklar, öğretmenler mutlu ama Konya gibi şehirlerde özellikle esnafımızın iş yerlerini açamaması ve çocuklarımızın okula gidememesinden kaynaklı bazı mağduriyetler oluştu. Hepimizin ferdi olarak sorumluluğumuzu yerine getirip maske-mesafe-temizlik kurallarına uyması ve kalabalık ortamlardan uzak durması gerekiyor. Bireysel olarak sorumluluklarımız olduğu gibi topluma karşı da sorumluluklarımız var. Ben, Konyalıların bu sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum" diye konuştu.

BU SÜRECİN ALTINDAN BİRLİKTE KALKACAĞIZ

Bugüne kadar yaşanılanları bir kenara koyup kimseyi suçlamadan hepimizin bireysel olarak sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor" diyen Başkan Altay, şunları söyledi: "Şehrimizin bir an önce yüksek riskli gruptan az riskli gruba düşmesi için hepimizin çaba sarf etmesi gerekiyor. İnşallah müjdeli haberin geleceğine inanıyorum. Esnafımızın besmeleyle iş yerlerini açacaklarını, çocuklarımızın okullarda cıvıl cıvıl eğitime başlayacağını ümit ediyorum. Konyalılar, birlikte olduğumuzda neyi başaracağımızı biliyorlar. Benim bu sürecin de altından birlikte kalkacağımıza inancım tam. Hedef Mavi sloganıyla inşallah bugünden itibaren yeni bir başlangıç yapalım. Pandeminin ucundaki tünelde ışık göründü zaten. İnşallah bir an önce normalleşmeyi ümit ediyorum. Ama bunun için hepimizin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Konya adına, Konyalı esnaf adına, Konyalı öğrenciler adına tüm Konyalıların bu sorumluluğu yerine getireceğine inancım tam. Birlikte başaracağız. Hedef mavi" ifadelerini kullandı.