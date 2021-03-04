1.5 yıllık ankesör bilançosu! Bin 632’si muvazzaf 2 bin 114 şüpheliye gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ankesörlü telefon yoluyla mahrem imamlarıyla görüştükleri tespit edilen TSK içerisindeki kripto FETÖ üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda elde edilen 1.5 yıllık bilanço, örgütün TSK'daki varlığını gözler önüne serdi. İstanbul Başsavcılığı'nca kurulan ülke geneli ankesör veri havuzu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'yla paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen ankesörlü soruşturmalar kapsamında ilki Kasım 2019'da olmak üzere 15 ayrı operasyon düzenlendi.

2 BİN 114 ŞÜPHELİDEN BİN 632'Sİ MUVAZZAF

Toplam 2 bin 114 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Bunlardan bin 632'si muvazzaf, 452'si muvazzaf olmayan asker olup, 30'u ise darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi oldu.

939 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 939'u 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklandı. 281 şüpheli faydalı itirafçı olmaları nedeniyle emniyetten serbest kalırken, 657 şüpheli tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliklerince ilk kez Hakimlik önünde etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

57'SİNİN GÖZALTI TALİMATI İPTAL EDİLDİ

Şüphelilerden 35'i sonradan değişen delil durumu, sağlık durumları gibi nedenlerden emniyetten serbest kalırken, 57 şüphelinin operasyon tarihleri öncesinde farklı soruşturma birimleri tarafından haklarında işlem yapılması ve Covid-19 pozitif olmaları gibi nedenlerle gözaltı talimatları iptal edildi. Soruşturmalar çerçevesinde şüpheli sayısı ise 153 oldu.

KUTU//KUTU 21 BİN 181 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına ilişkin elde edilen verilere göre; Kara Kuvvetleri'nden 5 bin 887, Deniz Kuvvetleri'nden 3 bin 802, Hava Kuvvetleri'nden ise bin 147 olmak üzere toplam 10 bin 836 kişi hakkında soruşturma yürütülüyor. Bu kişilerin darbe girişimine katıldıklarına dair herhangi bir tespit bulunmazken, sadece 60'ının darbe girişimine katıldığı şüphesiyle soruşturuluyor. Öte yandan 15 Temmuz'dan günümüze kadar Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan olmak üzere 21 bin 181 kişi ihraç edildiği de edinilen bilgiler arasında yer aldı.