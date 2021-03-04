AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde konuştu!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Türkiye siyasetinin geleceği kadın seçmenin iradesinde. Kim kadınları anlarsa, kadınların gelecek öngörüsüyle paralel bir siyaset geliştirirse işte o zaman seçimi kazanmak konusunda çok güçlü bir argümana sahip olmuş oluyor." dedi.

Zengin, Turkuaz Medya tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"nde konuştu.

Seçilmiş kadınlar kadar seçmen olan karar verici kadınların etkisini de çok önemsediğini dile getiren Zengin, siyasette kadının artık daha aktif olduğunu söyledi.

Partilerin kimliğini kadınların karar vericiliğinin belirlediğini ifade eden Zengin, AK Partinin en fazla kadın milletvekiline sahip parti olduğunu, Türkiye'nin her ilinde kadın meclis üyeleri bulunduğunu anımsattı.

Zengin, siyasette kadının varlığının tabii hale geldiğini, bunda AK Partinin rolünün çok önemli olduğunu dile getirerek, "Türkiye siyasetinin geleceği kadın seçmenin iradesinde. Kim kadınları anlarsa, kadınların gelecek öngörüsüyle paralel bir siyaset geliştirirse işte o zaman seçimi kazanmak konusunda çok güçlü bir argümana sahip olmuş oluyor. Ama tabii ki az. Ama diğer taraftan seçmen iradesinden baktığımızda da Türkiye'de de karar vericinin kadınlar olduğunun görülmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum." dedi.

TBMM'deki kadın vekil sayısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zengin, şunları kaydetti:

"Meclis'te HDP Grubu eş başkanlık uygulamaları yapıyor, 'kadın' kelimesini çokça kullanıyorlar. Fakat seçmen kitlesi daha çok erkek. İYİ Parti var, genel başkanları kadın, ancak çok az kadın milletvekili var. Seçmeninin ağırlıklı erkek olduğunu görüyorsunuz. Bir partinin kadın kimliğinin öne çıkmasında, sadece vekil sayısı değil, seçmenin de ona olan teveccühü çok önemli. Çünkü, kadınların karar verme mekanizmaları daha farklı. Kadınlar daha farklı düşünce sistematiğiyle karar veriyorlar. Yapılan bütün araştırmalar bize, kadınların kendinden ziyade, gelecek için, çocukları için ve yaşadığı bölge için daha farklı değerlerle, daha uzun vadede karar verdiğini söylüyor.