Başkan Ayşe Çakmak, muhtarlarla istişare toplantılarını tamamladı

Tarihi Paşa Konağında 4 ayrı toplantıda ele alınan konu ve taleplerin çözümü için kısa sürede çalışmalara başlanacak.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantılarda muhtarların talepleri not alındı.

Siverek Belediyesinin 21 merkez mahallenin yanı sıra 649 kırsal yerleşim birimine hitap ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, önceliklerinin aciliyet arz eden alanlarda çalışmalara başlanacağını söyledi.

Muhtarların taleplerini dikkatle değerlendireceklerini belirten Çakmak, "Merkez 21 mahalle muhtarımız ve 159 kırsal muhtarımızla dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz son toplantımızı yaptık, çok verimli bir toplantı oldu. Şehrimizin hem merkezi hem kırsal mahallerimizle alakalı sorun sıkıntı ve talepleri değerlendirdik. Muhtarlarımızla bire bir sohbet ve etkileşim halinde olduk. Muhtarlarımızın fikirleri ve sorunlarını tek tek ekip arkadaşlarımızla değerlendirdik. İnşallah sorunlarımızın en azami düzeyde çözümü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Toplantılara katılan merkez ve kırsal mahalle muhtarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum, muhtarlarımızın sorunları hepimizin sorunudur her bölgenin ayrı ayrı sorunlarıyla hemhal olduk, sorunların çözümü noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

İstişarenin önemine değinen mahalle muhtarları düzenlenen toplantılardan dolayı Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür etti.