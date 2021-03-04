CHP’li başkandan kadın meclis üyesine hakaret

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, AK Partili kadın meclis üyesi Zerrin Çağlar'a kürsüden hakaret etmesi tepkilere neden oldu. Akgün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan konuşmaların ardından sahil düzenlemesiyle ilgili önerge vermek için söz alan meclis üyesi Zerrin Çağlar'ın sürekli sözünü kesti ve hakaretler savurdu.Çağlar'ın sahilde kaçak olarak inşa ettirdiği ve işlettirdiği bir balıkçı dükkânı olduğunu iddia eden Akgün, "Orayı yıkacağım" diyerek tehditler savurdu. Söz konusu işletmesinin Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından imzalı olan açma ve çalışma ruhsatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiş Yapı Kayıt Belgesi bulunduğunu belirten Çağlar, "Haksız ve mesnetsiz iftiralara uğramak beni çok rencide etti. 6 ay önce eşini kaybetmiş ve 2 çocuğunu okutmaya çalışan, alnının akıyla küçücük bir dükkânda kendi ekmeğini kazanmaya çalışan bir kadınım. Beni mağdur etmeye çalışıp siyasi mobbing uygulamaya çalışıyor" dedi. Akgün'ün sahte tutanakla işletmesini mühürlettiğini dile getiren Çağlar şunları söyledi: "Her türlü şartı sağlayan işletmemin çalışma ruhsatını 2 ay önce iptal etti ve sahte tutanakla mühürletti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadın meclis üyesine 'haddini bilecek' şeklinde bağırması ve defalarca mikrofonumu kapatması da zihniyetini tamamen ortaya çıkardı."