HDP önündeki eylemde 549’uncu gün! Aile sayısı 212 oldu

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

OĞLUNU TERÖRİSTLERDEN KURTARMAK İSTEYEN BABA DARBEDİLMİŞ

HDP binası önünde evlat nöbetindeki aile sayısı, 2014'te 16 yaşındayken, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Ayşe için gelen kardeşi Ercan Aktaş, amcası Rakip Aktaş ve Siirt'in Kurtalan ilçesinde 1993'te kaçırılan Zahir için gelen annesi Halime ve ağabeyi Yenal Başal ile 212 oldu. Siirt'ten gelen ve ayakta durmakta zorlandığı için elinde bastonla yürüyen 82 yaşındaki Halime Başal, "Ciğerimin gelmesini istiyorum. Oğlum sağ ise geri gelsin" dedi.

Yenal Başal da kardeşinin bahçede çalışırken teröristler tarafından kaçırıldığını ve kurtarmak isteyen babasının da darbedildiğini belirterek, "Biz de ailelere katılıyoruz. Kardeşim PKK tarafından kaçırıldı. Biz de geldik, HDP'den kardeşimi istiyoruz. 14 yaşındayken kaçırıldı. Hayalleri vardı. İleride doktor olmak istiyordu. Babam onlara karşı çıktığından dolayı ertesi gece gelip bize baskı yaptılar. Hiçbir iletişim kuramadık" diye konuştu.

'AĞABEYİM O DAĞDA ASKER'

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden ablası Ayşe için gelen Ercan Aktaş da kaçırıldığından beri görmediğini dile getirerek, "Hava almak için dışarı çıkmıştı. O günden sonra görmedik. Gelsin, devletimize teslim olsun. Ağabeyim de askerde, o dağda. Geri gelsin, teslim olsun" dedi.