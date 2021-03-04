İzmir merkezli 8 ilde 11 FETÖ’cü gözaltına alındı

İzmirCumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında mahrem imamlarla irtibat kurduğu belirlenen, aralarında 3 öğretmen, 1 avukat ve 1 vergi dairesi gelir uzman yardımcısının da bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir merkezli Kütahya, Bitlis, Kahramanmaraş, Burdur, Karaman, Ankara ve Bingöl'de yapılan eşzamanlı operasyonda, 11'i gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurtdışında olduğu belirlendi.