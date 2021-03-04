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merkezli 8 ilde 11 FETÖ’cü gözaltına alındı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 4.3.2021 ABONE OL
İzmir merkezli 8 ilde 11 FETÖ’cü gözaltına alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında mahrem imamlarla irtibat kurduğu belirlenen, aralarında 3 öğretmen, 1 avukat ve 1 vergi dairesi gelir uzman yardımcısının da bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir merkezli Kütahya, Bitlis, Kahramanmaraş, Burdur, Karaman, Ankara ve Bingöl'de yapılan eşzamanlı operasyonda, 11'i gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurtdışında olduğu belirlendi.
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İzmir merkezli 8 ilde 11 FETÖ’cü gözaltına alındı
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