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’de çökmek üzere olan köprü 30 gündür onarılmayı bekliyor

'in ilçesinde, altından geçen derenin sağanak nedeniyle taşması sonucu zarar gören ve çökme riskiyle karşı karşıya kalan beton köprü, 30 gündür onarılmayı bekliyor. Köprünün üzerinden her gün yüzlerce kişinin geçtiğini belirten AK Parti Gaziemir Grup Başkanvekili : Buradaki çöplerin bile alınmadığını görüyoruz. Köprü de hala çökme tehlikesi ile karşı karşıya. Ne ’nin ne de Gaziemir Belediyesi’nin burada yaptığı hiçbir çalışma yok. İhale hazırlığı yapıyorlarmış, tahminen köprünün yapılıp tamamlanması Temmuz ayını bulacak” dedi.

Şerif Can Şerif Can
Giriş Tarihi: 4.3.2021 16:29 Son Güncelleme: 4.3.2021 16:42 ABONE OL
İzmir’de çökmek üzere olan köprü 30 gündür onarılmayı bekliyor

İzmir Gaziemir'in Emrez Mahallesi'ndeki 219 Sokak ile 220 Sokağı birbirine bağlayan yaklaşık 10 metre uzunluğu ve 4 metre genişliğe sahip beton köprünün altından geçen dere, geçen 2 Şubat'ta yağan sağanak nedeniyle taştı. Taşan sular nedeniyle köprünün korkulukları yıkıldı, asfalt yolda göçükler ve yarıklar meydana geldi. Gaziemir Belediyesi ekipleri, çökme riski bulunan köprünün korkuluklarını tekrar yaptı. Köprünün her iki yönüne de beton bloklar yerleştirerek, yol araç trafiğine kapatıldı. Ancak, aralarında çocuklarında bulunduğu yayalar ve motosikletliler, canlarını tehlikeye atarak her an çökme riskiyle karşı karşıya olan köprüyü 30 gündür kullanmaya devam ediyorlar.

"CAN TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

Yayaların sık kullandığı köprünün hala tehlike saçtığını belirten AK Parti Gaziemir Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca: "2 Şubat'ta yaşanan dere taşkınlığının üzerinden bir ay geçti. Hala buradaki çöplerin bile alınmadığını görüyoruz. Köprü de hala çökme tehlikesi ile karşı karşıya. Ne İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ne de Gaziemir Belediyesi'nin burada yaptığı hiçbir çalışma yok. İnsanlar buradan yayan olarak veya motosikletle geçiyorlar. Can tehlikesi devam ediyor. Biz gündeme getirdikten sonra naylon şerit çektiler. Tekrar gündeme getirince uyduruk bir korkuluk taktılar. Bu kadar basit bir köprüyü dahi aylardır yapamayan Gaziemir Belediyesi'nin halka ne kadar değer verdiği ortada. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kadar acil yapılması gereken bir işi bile halledemiyor. Büyükşehir ihale hazırlığı yapıyormuş, tahminen köprünün yapılıp tamamlanması Temmuz ayını bulacak" ifadelerini kullandı.

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İzmir’de çökmek üzere olan köprü 30 gündür onarılmayı bekliyor
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