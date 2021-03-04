Kayseri'de yakılan 2 bin cep telefonunda sır perdesi aralanıyor

"İHBAR ETTİM JANDARMA KOMUTANINDAN FIRÇA YEDİM"

Ormanda hayvanlarını otlattığı sırada cep telefonlarının yakıldığına şahit olduğunu belirten Ö.D; "Lüks jeep ile telefonları 4 torba içerinde getirip ormanda yaktılar. Bunlar üç kişiydiler. Hatta ben bu telefonların yakılmasını telefonla kaydedip Facebook'ta yayınladım. O dönemin Hacılar İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Suat H'ya giderek ihbar ettim. Fuat bana kızarak; "Sana ne lan. Sen ne karışıyorsun devlet işine" diyerek beni azarladı. Bende bunun üzerine bu astsubay hakkında FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle şikayette bulundum. Benim şikayetim üzerine astsubay hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma açılınca emekliliğini istedi" diye konuştu.