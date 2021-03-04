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'de yakılan 2 bin cep telefonunda sır perdesi aralanıyor

'de Pazar günü doğaya yürüyüşü yapan vatandaşlar tarafından ormanda yakılmış halde bulunan 2 bin cep telefonunu yakan kişinin FETÖ'den yargılanan bir müteahhit olduğu ortaya çıktı. Müteahhidin cep telefonlarını taşıdığı lüks cipini, telefonları yaktıktan sonra sattığı belirlendi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 4.3.2021 12:31 Son Güncelleme: 4.3.2021 12:35 ABONE OL
Kayseri'de yakılan 2 bin cep telefonunda sır perdesi aralanıyor

Cep telefonlarının yakıldığını gören görgü tanığı Ö.D'nin ise durumu 4 yıl önce Jandarma'ya ihbar ettiği ortaya çıktı. Dönemin ilçe jandarma komutanının "Sana ne lan? Sen ne karışıyorsun devlet işine" diyerek kendisini azarladığını belirten Ö.D; " Jandarma komutanı hakkında FETÖ'cü olduğu için şikayette bulundum. Soruşturma başlatılınca emekliliğini istedi" dedi.

Kayseri'de FETÖ'cülerin İncesu İlçesi Kızılören Mahallesi Avşar mevkiindeki ormanlık alanda yaktıkları Bylock yüklü olduğu iddia edilen 2 bin cep telefonu kriminal incelemeye alınırken, görgü tanığı Ö.D'nin ifadesi doğrultusunda soruşturma derinleştirildi.

LÜKS CİP FETÖ'DEN YARGILANAN MÜTEAHHİDE AİT ÇIKTI

15 Temmuz darbe girişiminden 2 ay sonra hayvanlarını otlattığı sırada 38 SS 4.. plakalı Audi marka jeep ile cep telefonlarının ormana getirilerek yakıldığını belirten Ö.D'nin verdiği bilgilerden yola çıkan Jandarma aracın 2016 yılında FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan ve yargılanan bir müteahhide ait olduğunu belirledi. Müteahhidin cep telefonlarını yaktıktan sonra aracı satarak elden çıkardığı ortaya çıktı.

"İHBAR ETTİM JANDARMA KOMUTANINDAN FIRÇA YEDİM"

Ormanda hayvanlarını otlattığı sırada cep telefonlarının yakıldığına şahit olduğunu belirten Ö.D; "Lüks jeep ile telefonları 4 torba içerinde getirip ormanda yaktılar. Bunlar üç kişiydiler. Hatta ben bu telefonların yakılmasını telefonla kaydedip Facebook'ta yayınladım. O dönemin Hacılar İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Suat H'ya giderek ihbar ettim. Fuat bana kızarak; "Sana ne lan. Sen ne karışıyorsun devlet işine" diyerek beni azarladı. Bende bunun üzerine bu astsubay hakkında FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle şikayette bulundum. Benim şikayetim üzerine astsubay hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma açılınca emekliliğini istedi" diye konuştu.

3 AYRI BÖLGEDE DAHA YANMIŞ CEP TELEFONLARI BULUNDU

Doğaya yürüyüşü yapan vatandaşlar tarafından yakılmış halde bulunan 2 bin cep telefonunun ardından, Ö.D'nin gösterdiği iki bölgede de jandarma arama yaptı. Ormanlık alanda kar örtüsünün bulunması nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalarda Jandarma yanmış cep telefonları buldu. Kar örtüsü nedeniyle güçlükle yapılan aramalara dedektörle devam edilmesine karar verildi.

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Kayseri'de yakılan 2 bin cep telefonunda sır perdesi aralanıyor
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