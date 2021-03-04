Son dakika haberi: CHP'den şantajcılara skandal teklif! Kılıçdaroğlu'ndan 'konuşmayın' talimatı

"KARABAT'TAN DAHA MI AZ CHP'LİYİM?"

1 milyon dolarlık şantaj iddiasında partisi tarafından yalnız bırakılan ve istifaya zorlanan Teoman Sancar, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Bir gün önce partime 15 kişi kazandırmışım. Bu parti için canımı dişime takmışım. Özgür Karabat, Okan Gaytancıoğlu CHP'li de ben onlardan daha az mı CHP'liyim? Aylardır gözüme uyku girmiyor. Neyin içerisine düştüm, bu olayın neresindeyim onu bile çözemiyorum. Bu davaya gönül vermiş, aynı saflarda oturduğum koca koca adamlar, şantajcıyla saatlerce görüşüyorlar. Ama bana 'Ne oldu?' diye bile sormuyorlar. Bana sahip çıkacakları yerde kapıya koyuyorlar. Sayın Genel Başkanımızın beni çağırıp süreci benimle paylaşmasını çok isterdim. Nasıl bir kumpasın içerisindeyim bilmiyorum. Karabat ve Gaytancıoğlu'na tanınan özel hayatın gizliliği bende neden uygulanmadı" dedi.