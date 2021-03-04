Son dakika: Valilik'ten korona kararı! Türkiye'de ilk kez Aksaray'da uygulanacak

Aydoğdu, ''Cumartesi günü genel bir kararla sokağa çıkma yasağı yok. Pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer kapalı olacak. Bir gün boyunca sabredeceğiz. Bu Aksaray'ın geleceği için çok önemli. Lütfen vatandaşlarımız duyuruları çok iyi okusunlar. Çünkü pazar günü istisnalarda dahil sokağa çıkmak yok. Sadece o gün süt üreticileri sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabilecek. Pazar gününden önce vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tedarik etmesi gerekiyor'' diye konuştu.