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Vali Yerlikaya denetime çıktı, HES koduyla mekana alındı

Koronavirüs sürecinde kategorili normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte restoran ve kafeler yeniden açıldı. Denetime çıkan Vali Ali Yerlikaya, HES kodu sorgulanarak içeriye alındı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 4.3.2021 21:01 ABONE OL
Vali Yerlikaya denetime çıktı, HES koduyla mekana alındı

Koronavirüs sürecinde kategorili normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte İstanbul'da açılan restoranlar alınan önlemlerle birlikte müşterilerine yeniden hizmet vermeye başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce normalleşme süreciyle birlikte restoran ve kafelerde denetime çıktı. Denetimlerde mekan işletmecileri Vali Yerlikaya ve beraberindeki denetim ekiplerinin HES Kodlarını sorgulayarak içeriye aldı.

"BURADA SALGINA GEÇİT YOK"

Yapılan Denetimlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Ali Yerlikaya, "HES kodumu sordular öyle içeri aldılar. Burası İstanbul burada salgına geçit yok" dedi.

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Vali Yerlikaya denetime çıktı, HES koduyla mekana alındı
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