Yabancı yatırımcıya hukuk güvencesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı" ile yaşama geçirilecek uygulamalar iş dünyasının, küresel yatırımcının da en büyük güvencesi olacak. Yatırımcılara, "Türkiye'nin geleceğine güvenin" diye seslenen Erdoğan'ın açıkladığı 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşan planda, yatırımcılara hukuk karşısında güvence sağlayan 10 önemli başlık şöyle:Kamu ile yatırımcılar arasında uyuşmazlıkları gidermek için hızlı karar alabilecek kurumsal yapı kurulacak. Özel kesim yatırımlarının korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılacak. Devletle uyuşmazlıkları en hızlı ve en az maliyetle çözmek amacıyla idari sulh usulü geliştirilecek.Uluslararası yatırımcılar ve yabancı kişilere, haklarını ve Türk hukuk sistemini anlatan rehber hazırlanacak.Kamu ihale mevzuatı gözden geçirilecek. AB'nin Doğrudan Yabancı Yatırımların İzlenmesi Hakkında Çerçeve Kararı ile uyumlu olacak. Sanayileşme İcra Komitesi düzenlemeler doğrultusunda görevini yerine getirecek.Ticari sırların korunduğu düzenlemeler yapılacak. Türk Ticaret Kanunu'nda ticaret şirketlerinin tasfiye kararı almaları halinde uygulanacak yöntemler basitleştirilecek.Sözleşme ve teşebbüs hürriyetine ilişkin mevzuat ve uygulamalar öngörülebilirlik, kazanılmış hakların korunması ve şeffaflık ilkeleri temelinde gözden geçirilecek. İlkelere aykırılık taşıdığı tespit edilen hükümler yürürlükten kaldırılacak.Mülkiyet hakkı kapsamında yabancı yatırımcının Türkiye'de ticari mülk sahibi olması, yasal teminatla korunacak. İmar planlarında, kamu hizmetine tahsis amacıyla mülkiyet hakkına getirilen sınırlandırmalar ile hukuki el atmadan kaynaklı mağduriyetler giderilecek. Gayrimenkul satış sözleşmelerinin noterlerde yapılabilmesi sağlanacak. Mülkiyet hakkına etkili koruma amacıyla, acele kamulaştırmaya ilişkin hükümleri de içerecek şekilde Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat gözden geçirilecek. İdari yargıda mülkiyet hakkını etkileyen hususların, yargılamayla hızlı çözümü sağlanacak.: Ticari davalar kısa sürede sonuçlandırılacak. Ticari hayatın yoğun olduğu il ve ilçelerde ticaret mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar mahkemeleri kurulacak. Finans, sendika, imar ve kamulaştırma gibi alanlar ile vergi ve bilişim suçları bakımından ihtisas mahkemeleri belirlenecek. Hâkimler idare veya vergi hâkimi olarak ihtisaslaşacak.Yatırım ombudsmanlığı ile yatırımcılar arasında çıkan uyuşmazlıklar kısa sürede karara bağlanacak. Yatırım arabulucuları bağımsız ve tarafsız çalışacak. Ticari arabuluculuk merkezleri kurulacak.: Tahkimin ticari uyuşmazlıkların çözümünde daha fazla kullanılması teşvik edilecek. İstanbul Tahkim Merkezi'nin yapısı güçlendirilecek.Kamu kurumlarına yapılan başvurularda idarenin cevap süresi 60'tan 30 güne inecek. Böylece yatırım süreci hızlanacak. Kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin mevzuat düzenlenecek.İNSAN Hakları Eylem Planı'nda sosyal medya gibi yapay zekâ uygulamalarına karşı insan haklarının nasıl korunacağı detayı da yer aldı. Yapay zekânın etik ilkeleri belirlenecek, insan haklarının korunmasına ilişkin tedbirler de artırılacak. Bireylere ait kişisel verilerin yapay zekâ platformları tarafından işlenmesine sınırlandırma getirilebilecek. Siber suçlar ve siber zorbalıkla mücadelenin etkinliği artırılacak, uluslararası işbirliği imkânları geliştirilecek. Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişmelerinin desteklenmesi kapsamında ise dijital riskler, siber zorbalık, internet bağımlılığı ile yazılı ve görsel medyanın zararlarından korunmasına yönelik çalışmalar artırılacak. Çevrimiçi çocuk istismarı fiilleri ile daha etkili bir şekilde mücadele edilecek.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan, bugün çevrimiçi gerçekleştirilecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 14'üncü Zirvesi'ne başkanlık edecek. ANKARA