Çanakkale’ye götürülecek olan Türk bayrağı Şırnaklı Ahmet’e teslim edildi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle; 81 ilden 81 bayrağın, bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan gençler aracılığıyla Çanakkale Şehitliğine getirilmesini kapsayan 'Anadolu Gönül Yolu- 81 Genç 81 Bayrak' etkinliği uygulamaya konuldu.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan tüm illeri dolaşacak Türk bayrağı için Şırnak'ta devir teslim töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam ile bayrağı teslim eden gençler katıldı. Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak etkinliği kapsamında Ardahan ilinden gelen Türk bayrağı, Doğu Anadolu Bölgesindeki illeri dolaşacak, son durağında Malatya ilinde teslim alınarak diğer bölgelerdeki bayraklarla beraber 18 Mart günü Çanakkale Şehitler Abidesinde göndere çekilecek.

Hakkârili Muharrem Değirmenci Van'dan aldığı bayrağı Şırnak Valiliği'nde düzenlenen tören ile Şırnaklı Ahmet Çetin'e teslim edildi. Şırnaklı Ahmet Çetin Bayrağı Bitlis'teki gençlere teslim edecek. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Türk Bayrağı'nın tarih boyunca gönderde en yüksek noktada olduğunu söyledi. Bayrağı Hakkâri'nden aldıklarını belirten Vali Pehlivan; "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Anadolu Gönül Yolu 81 İl 81 Bayrak uygulaması çerçevesinde bugün Hakkâri ilinden gelen genç kardeşimiz Bayrağı Şırnak ilimizdeki kardeşimize teslim etti. Bu bayrak şanlı bir bayrak. Gölgesinde olmaktan gurur duyduğumuz şanlı Türk Bayrağımız tarih boyunca elden ele, omuzdan omuza hep gönderde en yükseklerde olmuştur. İnşallah bugün olduğu gibi gençlerimiz bu bayrağı gönderde tutmaya ve rengini şehitlerimizin kanının renginden alan ve yıldızı yine şehitlerimizi temsil eden Hilal'i de bağımsızlığımızı temsil eden bu bayrağı daha kardeşlerimizin şahsında bütün gençlerimizi saygı ile selamlıyorum. Onlara sonuna kadar güvendiğimiz ifade etmek istiyorum. Ve devletimizde milletimizde bu bayrağın gölgesinde inşallah ilelebet payidar kalacaktır" dedi.