CHP’li belediyeye mobbing cezası

FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'a usulsüz şekilde verilen ihalelere imza atmadığı için mobbing ve psikolojik eziyete maruz kalan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Ümmü Gülsüm Altınel'in açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme belediyenin, Altınel'e 20 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.2015'te Genel Müdürlük oluru ile ihale danışmanlık hizmeti alımında kontrol teşkilatı üyesi olarak görevlendirilen Altınel, bu görevi sırasında hizmet alımı yapılan bir işte hizmet alımı gerçekleşmediği halde ödeme yapılmasına karşı çıkması ve belgeleri imzalamaması nedeniyle mobbing sürecinin başladığını kaydetti. Kurumsal bilgisayar, mail adresi, kullanıcı programının kendisinden alındığını ve üzerindeki tüm görevlerin alınarak satın alma şube müdürlüğü görevinin engellendiğini anlatan Altınel, iki yıldan fazla masa sandalye verilmediğini, banklarda oturarak görevini yapmaya çalıştığını ifade etti. Bu kapsamda Altınel'in 5 bin liralık maddi tazminat istemini reddeden mahkeme 80 bin liralık manevi tazminat talebini kısmen kabul ederek Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Altınel'e 20 bin lira manevi tazminatı faiziyle ödemesine hükmetti.