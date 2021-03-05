Diyarbakır ve Hakkâri’de annelerin eylemi sürdü

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın zorla ya da kandırarak dağa kaçırdığı çocuklarını kurtarmak için HDP il binası önündeki çadırda oturma eylemlerini sürdüren annelerin evlat nöbeti 551'inci gününe girdi. Hacire Akar'ın başlattığı ve şuan 212 annenin sürdürdüğü eylemde bugüne kadar 24 aile çocuğunu terörün elinden kurtardı.

Hakkâri'de yaklaşık 6 yıl önce kaçırılan oğlu Rojhat için eylemini sürdüren annelerden Necibe Çiftçi, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'ye tepki göstererek, "Biz bu çadırda evlatlarımız için mücadeleye devam ediyoruz, 512 gündür çocuklarımız için mücadele veriyoruz. Zorla dağa kaçırılan çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. HDP'ye destek veren siyasi partilerde, HDP ile bağını kessin artık. HDP evlatlarımızı alıp bizden kopardılar, HDP çalıp PKK'ya teslim etti. Çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

Hakkari'de de annelerin başlattığı evlat nöbeti 4'üncü haftasına girdi. 9 yaşında kaçırılan kardeşi Hamza Adıyaman'ın için eylemini sürdüren Aysun Adıyaman, "Kardeşim onların elinde. Biz de onu almak için mücadelemize devam edeceğiz. Kardeşimi kaçırdıklarını inkar ediyorlar. Ama elimizde kardeşimin de içinde olduğu çocuklara silah eğitimi verilen video var" dedi.